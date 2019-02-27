Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với bạn gái người khác, vị giám đốc già 'tốt bụng' khuyên: 'Em cứ bình tĩnh, anh chỉ mới vào đây thôi'

Xã hội 27/02/2019 10:50

Với ý định tạo bất ngờ, chàng trai báo sẽ về lúc 8 giờ nhưng lại đến cổng công ty người yêu sớm hơn và ngồi chờ. Nhờ đó anh mới phát hiện bạn gái mình cùng giám đốc đi nhà nghỉ.

Nhiều giờ qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip bắt quả tang bạn gái ngoại tình trong nhà nghỉ. Theo hình ảnh trong đoạn clip, nam thanh niên bắt gặp bạn gái vào nhà nghỉ cùng giám đốc công ty. Điều đáng nói ở đây là dù chàng trai gào thét, hỏi rất nhiều vấn đề nhưng cô gái vẫn bình tĩnh ngồi lướt điện thoại.

Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với bạn gái người khác, vị giám đốc già 'tốt bụng' khuyên: 'Em cứ bình tĩnh, anh chỉ mới vào đây thôi' - Ảnh 1
Dù bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với giám đốc nhưng cô gái vẫn thản nhiên lướt điện thoại - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến thái độ hờ hững của người yêu, chàng trai càng thêm bức xúc, liên tục chất vấn: "Đến bây giờ anh thật sự chưa bao giờ nghĩ em lại vào nhà nghỉ với ông này. Em nghĩ sao? Hôm nay anh ngồi trước cổng công ty để cho em bất ngờ. Anh nói 8 giờ về nhưng em không ngờ anh về 7 giờ đúng không? Anh chưa bao giờ nghĩ đến em sẽ phản bội anh như thế”.

Dù bị phản bội nhưng chàng trai không hề ra tay đánh đập bạn gái hay tình địch. Về phần mình, sau khi bị bắt gặp, ông giám đốc đã vội vã trốn vào nhà vệ sinh. Khi chàng trai có ý định quay mặt người này thì ông ta dùng tay che camera và khuyên: “Em cứ bình tĩnh, anh chỉ mới vào đây thôi”. Sau đó ông ta vội vã đi ra ngoài.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên Facebook đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều đồng cảm với chàng trai vì bị người yêu “cắm sừng” và chỉ trích cô gái không chung thủy.

Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với bạn gái người khác, vị giám đốc già 'tốt bụng' khuyên: 'Em cứ bình tĩnh, anh chỉ mới vào đây thôi' - Ảnh 2
Vị giám đốc nhanh chóng tìm đường tẩu thoát khi bị phát hiện - Ảnh cắt từ clip

 “Mặt con này trơ trẽn quá, cũng may chưa lấy làm vợ đấy. Tiếc gì mà ghen, với loại người như vậy thì đừng nên ghen làm gì, uổng phí tình cảm của mình”, L.K khuyên.

“May là chưa cưới về, còn kịp để bắt đầu lại một hạnh phúc mới. Biết là đau nhưng sẽ sớm lành thôi. Cùng cảnh ngộ nên đồng cảm với bác”, một người chia sẻ.

Hiện đoạn clip vẫn được cư dân mạng chia sẻ và bình luận liên tục.

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