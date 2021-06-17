Hung thủ Đoàn Văn Hùng đã bị cơ quan công an bắt giam vì hành vi giết người. Đối tượng đã dùng cây chĩa dừa và dao giết cha ruột 90 tuổi vì bị chửi bới nhiều lần.
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 16/6, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Hùng (53 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội giết người.
Theo đó, vào trưa 10/6, người thân trong gia đình phát hiện cụ ông Đoàn Sang Hà (90 tuổi, ngụ ấp Tân Thông 1, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) bị chém nhiều nhát vào người bất tỉnh.
Cùng thời điểm này, người thân phát hiện Đoàn Văn Hùng (con ruột của ông Hà) đang cầm một con dao và một cây chĩa dừa.
Người thân định đưa ông Hà đi cấp cứu nhưng bị Hùng ngăn cản và đóng cửa rào nên gia đình đã trình báo công an địa phương. Hùng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.
Tại cơ quan chức năng, Hùng khai nhận, do bị anh chị em trong gia đình chửi bới, phá vườn cây của Hùng nhưng ông Hà không bênh vực mà còn lớn tiếng chửi Hùng nhiều lần.
Vào ngày 10/6, khi Hùng nhắc lại sự việc trên thì bị ông Hà tiếp tục chửi. Tức giận, Hùng đã dùng cây chĩa dừa và dao tấn công giết cha ruột.