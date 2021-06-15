Tại TP.Biên Hòa (tình Đồng Nai) vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tên Lê Bảo Xuyên có dấu hiệu ngáo đá, đã có hành động gọi điện, yêu cầu cơ quan công an cấp 5 tỷ kèm xe ô tô đặc chủng nếu không sẽ cầm dao giết vợ.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 15/6, Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ đối tượng Lê Bảo Xuyên (35 tuổi) để tiếp tục làm rõ hành vi cầm dao kề vào cổ, đe dọa giết vợ mình.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 21h30 tối ngày 14/6, Công an phường Long Bình nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân việc chị L.T.N. (31 tuổi, đang thuê trọ tại tổ 6, khu phố 7 Long Bình, TP.Biên Hòa) bị chồng là Lê Bảo Xuyên dùng dao khống chế, đe dọa giết.

Ngay sau đó, Công an phường triển khai lực lượng phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 Công an tỉnh và đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.Biên Hòa nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Đối tượng bị khống chế và đưa về cơ quan công an - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Tại đây, Xuyên khoá cửa sắt kéo ở phía trước căn nhà, dùng 1 con dao kề vào cổ chị N. và liên tục la hét, đe doạ nếu lực lượng công an phá cửa vào nhà thì Xuyên sẽ đâm chết chị N. và yêu cầu Công an TP.Biên Hòa cung cấp cho Xuyên 1 xe ô tô đặc chủng kèm theo 5 tỷ đồng và nhiều yêu sách khác.

Lực lượng chức năng nhận thấy đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Với yêu cầu đặt ra là phải an toàn tính mạng, sức khỏe cho chị N. nên tổ công tác đã ra sức vận động, thuyết phục đối tượng buông hung khí, đồng thời trấn an tinh thần chị N..

Sau gần hai giờ đồng hồ thương thuyết, đối tượng vẫn ngoan cố không hợp tác nên tổ công tác đã khéo léo phá cửa sau tiếp cận gần đối tượng hơn để tìm sơ hở của đối tượng rồi giải cứu chị N..

Đến 2h rạng sáng ngày 15/6, lợi dụng lúc Xuyên mất cảnh giác, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng và giải cứu chị N. an toàn.

Bước đầu làm việc tại cơ quan công an, Xuyên khai nhận trước đó có sử dụng chất ma túy và nghĩ vợ mình có tình cảm bên ngoài nên khống chế vợ để giết. Về chị N., sau khi được đưa đến bệnh viện theo dõi, hiện sức khỏe chị đã ổn định.

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