Công an phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đang xử lý trường hợp thanh niên ngáo đá, tự gây thương tích.

Sáng 25/3, Công an phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đang xử lý trường hợp nam thanh niên ngáo đá tự cắt tay mình rồi gây náo loạn đường phố.

Cơ quan công an khống chế thanh niên ngáo đá - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, một thanh niên cởi trần, mặc quần jeans màu đen dài, tay cầm con dao chạy từ Khu công nghiệp Trường Xuân, TP. Tam Kỳ vừa la hét vừa dùng dao tự cắt vào 2 cánh tay của mình gây thương tích và đe dọa những ai đến gần.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Xuân đã nhanh chóng có mặt khống chế, đưa đối tượng lên xe cứu thương đến bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu của Công an, đối tượng này tên Luận, trú phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ. Do phê ma túy nên Luận có những hành vi trên.

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