Bước đầu, cơ quan công an xác định nữ chủ quán cafe bị sát hại, sau đó đắp mền và phóng hỏa phi tang.

Theo thông tin trên Pháp Luật Việt Nam, sáng 25/3, Công an xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện nữ chủ quán cafe bị sát hại trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh).

Phát hiện nữ chủ quán cafe bị sát hại rồi đốt xác phi tang - Ảnh minh họa: Internet

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM nhanh chóng phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, xác minh nhanh danh tính nạn nhân, đồng thời trích xuất camera khu vực để truy tìm hung thủ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nạn nhân là chị Trần Thị H. (SN 1991, quê ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Chị H. ký hợp đồng thuê nhà mở quán cà phê, có giấy phép kinh doanh, có đăng ký tạm trú tại công an địa phương.

Bước đầu, công an xác định chị H. bị hung thủ sát hại, sau đó đắp mền và phóng hỏa phi tang.

Vụ án mạng đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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