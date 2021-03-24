Trung thừa nhận hiếp dâm bé gái ngủ tại nhà mình rồi nhắn tin xin lỗi nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Trung (19 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ) để điều tra hành vi hiếp dâm thiếu nữ 13 tuổi xảy ra trên địa bàn xã.

Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận hành vi giao cấu với H.T.D.M. (13 tuổi, ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới). Cơ quan điều tra đã đưa M. đi giám định và đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trung.

Hiếp dâm bé gái 13 tuổi rồi nhắn tin xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc điều tra hành vi của Trung, cảnh sát còn làm rõ clip đăng trên mạng xã hội với nội dung M. bị nhiều người đánh hội đồng.

Theo đơn tố cáo của ông H.T.H. (43 tuổi, cha của M.), ngày 25/2, M. cùng một số bạn đến nhà Trung chơi. Đến 23h cùng ngày, M. nhờ bạn đưa về nhưng bị từ chối.

M. sau đó ngủ lại nhà Trung. Đến rạng sáng 26/3, Trung vào phòng ngủ cưỡng hiếp M. rồi chở nạn nhân về nhà. Nghi can sau đó đã nhắn tin xin lỗi nạn nhân.

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