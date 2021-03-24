Lý lịch bất hảo của 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái tiểu học ở Nghệ An

Xã hội 24/03/2021 18:03

Đối tượng hiếp dâm bé gái tiểu học không có việc làm ổn định, chưa có vợ và từng đi tù về.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Đình T. (39 tuổi, trú tại xóm 4, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, hiện đang ở trọ tại phường Hưng Bình, TP. Vinh) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái tiểu học. 

Lý lịch bất hảo của 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái tiểu học ở Nghệ An - Ảnh 1
Đối tượng hiếp dâm bé gái tiểu học ở Nghệ An từng vào tù ra tội - Ảnh: Báo Nghệ An

Lãnh đạo UBND xã Xuân Lâm cho biết T. không có việc làm ổn định và thường xuyên đi khỏi địa bàn.

Gia đình đối tượng T. cũng có hoàn cảnh khá éo le khi mẹ già bị điếc, anh trai của T. bị tâm thần được hưởng chế độ bảo trợ xã hội đang sống cùng nhà.

"Đối tượng T. từng bị bắt và đi tù về. T. chưa có vợ và cũng không có việc làm gì. Trước đây có đi làm thuê bảo vệ trang trại nhưng sau đó nghỉ", lãnh đạo UBND xã Xuân Lâm thông tin với Doanh nghiệp và Tiếp thị.  

Tại cơ quan công an, T. khai vào ngày 22/3, sau khi đi chơi về liền nảy sinh ý định đồi bại nên đã lẻn vào một trường tiểu học gần đó và thực hiện hành vi hiếp dâm với một bé gái. Sau khi thỏa mãn thú tính, T. lo sợ bị bắt nên đi xe máy về nhà trọ lấy đồ đạc bỏ trốn nhưng chưa kịp thì bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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