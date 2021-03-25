Sau va chạm giao thông dẫn đến xô xát đánh nhau trên đường, một người đàn ông đi xe máy bị đâm tử vong.
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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố vụ án "Giết người" đồng thời bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Châu (SN 1985, trú xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương).
Khoảng 1h00 ngày 24/3, anh Nguyễn Văn T. (SN 1993, trú xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo) điều khiển xe máy BKS 88E1-070.97 xảy ra va chạm giao thông với 2 thanh niên trên xe máy BKS 88K1-236.48 đi ngược chiều.
Sau khi va chạm hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau tại khu vực trước cửa cây xăng. Bất ngờ, một trong hai đối tượng trên rút dao đâm vào vùng bụng anh T. rồi lên xe máy bỏ chạy.
Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Quân y 109. Đến 6h45, cơ quan công an đã làm rõ nghi can gây án là Nguyễn Minh Châu (SN 1985, trú xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương).
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.