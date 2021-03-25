Sau khi chém trưởng thôn tử vong, người đàn ông được phát hiện treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Ông Chu Viết Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình xác nhận với Vietnamnet, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Vào khoảng 7h sáng ngày 24/3, do có mâu thuẫn từ trước nên ông Trịnh Công Phương (SN 1966 ở thôn Hùng Sơn, xã Quảng Kim) dùng rựa chém vào đầu ông Đàm Xuân Diện (SN 1958) khiến ông này tử vong tại chỗ. Ông Diện là Trưởng thôn Hùng Sơn, cũng là hàng xóm của ông Phương.

Chém trưởng thôn tử vong rồi chạy về nhà treo cổ tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chém trưởng thôn tử vong, ông Phương đã bỏ chạy về nhà. Sau đó, người dân phát hiện ông chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và công an địa phương nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục, thi thể của 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

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