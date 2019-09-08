Bé trai bị bỏ rơi kèm mảnh giấy 'Con anh đó anh Hưng' đã có gia đình mới

Xã hội 08/09/2019 11:24

Chính quyền phường Xuân Hòa, TP. Long Khánh (Đồng Nai) đã giúp một gia đình trên địa bàn hoàn tất thủ tục nhận bé trai bị bỏ rơi ở công viên làm con nuôi.

Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi ở TP. Long Khánh (Đồng Nai), do đã hết 7 ngày mà người thân bé vẫn chưa ai đến nhận cũng như không có anh Hưng nào nhận bé là con ruột của mình, chính quyền phường Xuân Hòa đã quyết định giao cháu cho gia đình chị H. (sống trên địa bàn) nuôi dưỡng.

Hiện gia đình chị H. đang hoàn tất thủ tục nhận con nuôi theo quy định pháp luật, trong vòng 30 ngày sẽ hoàn thành thủ tục nhận con nuôi, theo Báo Đất Việt.

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Bé trai bị bỏ rơi ở công viên khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FB
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Giỏ xách đi kèm chứa nhiều đồ dùng cá nhân - Ảnh: FB
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Bé trai bị bỏ rơi cùng mảnh giấy nhắn 'Con anh đó anh Hưng' - Ảnh: FB

Nói về gia đình nhận nuôi cháu bé, ông ông Trần Tuấn Kiệt - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết đây là cặp vợ chồng hiếm muộn, lấy nhau lâu rồi nhưng mới có một đứa con. Chị H. là giáo viên và rất yêu quý trẻ con. Đây cũng là người đã phát hiện cháu bé ở công viên đầu tiên và đưa về trạm y tế phường. 

Như đã đưa tin, sáng 27/8, người dân đang đi tập thể dục ở công viên phường Xuân Hòa phát hiện một em bé bị bỏ rơi khoảng 1 tháng tuổi, cùng một mảnh giấy trắng ghi dòng chữ "Con anh đó anh Hưng".

Người dân sau đó đã mang bé vào Trạm Y Tế phường Xuân Hòa để chăm sóc, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

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Từ khóa:   em bé bị bỏ rơi

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