Phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị trùm áo bỏ rơi bên vệ đường

Xã hội 16/08/2019 17:07

Phát hiện chiếc áo trùm bên vệ đường, chị Liên mở ra xem thì hốt hoảng phát hiện một bé trai bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn, chân tay co quắp và có vết xước ở chân.

Vụ bé trai bị bỏ rơi ở Nghệ An hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm của người dân địa phương. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 sáng 16/8, chị Nguyễn Thị Liên (ngụ xóm 2, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đi nhặt bơ rụng thì phát hiện một chiếc áo ướt trùm bên vệ đường.

Chị Liên mở ra kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, chân tay co quắp và có vết xước ở chân.

Người phụ nữ lập tức bế đứa bé đến cơ sở y tế gần đó cấp cứu đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

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Bé trai bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa - Ảnh: An ninh thủ đô

Theo các bác sĩ, em bé bị bỏ rơi nặng 2,9 kg. Sau khi được các nhân viên y tế tận tình chăm sóc, hiện sức khỏe của cậu bé đã dần ổn định. Chính quyền xã đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai, nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, phía xã sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, UBND xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã tiếp nhận một bé trai bị bỏ rơi tại khu vực bãi đỗ xe tượng đài Chiến Thắng (bên quốc lộ 15A, xã Mỹ Sơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 12/8, anh Dương Bá Hồng (trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) đi qua bãi đỗ xe tượng đài Chiến Thắng thì bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc thảm thiết. Anh Hồng dừng xe kiểm tra thì phát hiện một em bé bị bỏ rơi kèm tờ giấy ghi "nhờ mọi người nuôi dưỡng" và 1 triệu đồng bỏ trong phong bì. Cạnh đó là ba lô đựng quần áo, khăn, bình sữa. Anh Hồng ủ ấm rồi đưa bé đến UBND xã Mỹ Sơn trình báo sự việc.

Một số người dân nghe tin đã đến xin nhận bé làm con nuôi. Tuy nhiên chính quyền xã đang phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai. Quá thời gian quy định nếu vẫn không có ai đến nhận, UBND xã sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.  

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Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm kèm tâm thư nhờ nuôi dưỡng

Anh Dương Bá Hồng phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong bãi giữ xe kèm tờ giấy ghi "nhờ mọi người nuôi dưỡng”.

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