Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 5/8, chị Hồ Thị Thanh Trúc (27 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) đến Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột sinh con. Khoảng 10 phút sau khi nhập viện, sản phụ này sinh một bé trai nặng 3 kg.

Vụ bé trai bị bỏ rơi tại Bệnh viện đa khoa TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hiện các bác sĩ vẫn đang chăm sóc bé trai 2 ngày tuổi, mong người mẹ hồi tâm chuyển ý đến nhận lại "máu mủ" của mình.

Hiện chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm nhân thân cho em bé bị bỏ rơi . Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận lại, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Khoảng 10 giờ hôm sau, bác sĩ yêu cầu bé đi tiêm phòng thì sản phụ đã biến mất. Mọi người trong phòng nói chị Trúc đã bỏ đi, để lại con trai và đồ đạc. Bé trai đang được các bác sĩ chăm sóc tận tình.

Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ mẹ bỏ rơi con ở bệnh viện gây xôn xao dư luận. Khoảng 7 giờ 15 ngày 23/6, một cô gái 20 tuổi vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Người nhà nghe cô rên la kêu đau từ rạng sáng nhưng không biết bệnh gì. Thấy bất thường, họ đón taxi từ huyện Củ Chi đưa cô gái đến bệnh viện kiểm tra.

Qua thăm khám, bác sĩ thấy giữa hai chân cô gái có khối tím đen là một hài nhi đã bất động, chiếc quần đẫm máu, bụng đau quằn quại.

Bệnh nhân lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ khoa Hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương được mời sang hội chẩn gấp.

Sau khi sinh ra, em bé toàn thân tím tái, hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Cùng với việc cắt dây rốn, ê kíp cấp cứu nhanh chóng hút đàm, ép tim và bóp bóng thở cho bé.

Sau 20 phút giành giật sự sống, toàn bộ ê kíp vỡ òa khi thấy nhịp tim của bé trở lại đều đặn, mắt và chân tay của bé đã có những phản xạ yếu ớt đầu tiên. Ngay sau đó, bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt, cứu tế bào não cho bé.

Về phía sản phụ, các bác sĩ tiến hành tiêm thuốc cầm máu, chống băng huyết sau sinh. Người mẹ được chuyển qua Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, còn em bé được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị.

3 ngày sau, em bé đã mở mắt, cất tiếng khóc đầu tiên, cử động chân tay. Em cũng được rút ống nội khí quản, thở oxy mũi. Các tín hiệu điện não của bé cũng phục hồi, nguy cơ bị bại não thấp.

Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu, sản phụ và người nhà đã bỏ đi, bệnh viện không thể liên lạc. Các nhân viên y tế thay phiên nhau chăm sóc cháu bé, hy vọng người mẹ sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay lại nhận con.