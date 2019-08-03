Chính quyền thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai bị bỏ rơi dưới chân cầu.

Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi ở ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm nhân thân cho em bé, đồng thời liên hệ Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng xác minh vụ việc.

Theo Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, bé trai bị bỏ rơi được một phụ nữ 23 tuổi (quê xã Lịch Hội Thượng) sinh ra vào đêm 29/7.

Bé trai bị bỏ rơi ở Sóc Trăng - Ảnh: NLĐ

Khi vào viện, sản phụ không có người thân bên cạnh. Bé trai 3,1 kg chào đời bằng phương pháp sinh thường. Sau khi sinh vài tiếng thì người phụ nữ thay quần áo, bỏ con vào giỏ đưa ra khỏi bệnh viện. Toàn bộ vụ việc đã được camera của bệnh viện ghi lại.

Phía bệnh viện cũng có địa chỉ, thẻ bảo hiểm y tế và số điện thoại của người mẹ, tuy nhiên đã gọi điện nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được.

Như đã đưa tin, vào tối 30/7, người dân ở khu vực chân cầu Giồng Giữa (thị trấn Lịch Hội Thượng, Sóc Trăng) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, bụng vẫn còn nguyên dụng cụ kẹp rốn nên báo công an. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã đưa em bé vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. May mắn là em bé được quấn khăn, đội mũ, mang tất tay, chân cẩn thận nên không bị cảm lạnh. Ngoài ra, trên bắp chân bé trai có ghi chữ ''Danh'' hoặc ''Oanh'' cùng ngày tháng năm sinh. Tuy nhiên, vì nét chữ bị mờ nên khó đọc. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang hoàn tất các thủ tục để tìm cha mẹ cho bé. Trước khi tìm được người thân cho em, cán bộ ấp Giồng Giữa đã tạm thời nhận nuôi và chăm sóc bé trai đáng thương này.

Sóc Trăng: Bé trai xinh như thiên thần, bụng còn mang kẹp rốn bị bỏ rơi dưới chân cầu Nghe tiếng khóc, người dân đến xem thì nhìn thấy một bé trai bị bỏ rơi. Khi được phát hiện, bụng em vẫn còn nguyên dụng cụ kẹp rốn.

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