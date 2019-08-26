Hải Phòng: Phát hiện bé gái sơ sinh bị quấn khăn bỏ rơi bên vệ đường

Xã hội 26/08/2019 17:45

Bé gái bị bỏ rơi ở Hải Phòng mới sinh được 3 ngày. Tại thời điểm phát hiện, cháu bé được quấn trong một tấm chăn đặt bên đường đi, xung quanh không có đồ đạc hay giấy tờ gì. 

Mới đây, người dân trên địa bàn xã Vinh Quang (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường. Ông Đỗ Văn Khoái, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 25/8, trên đường đi làm về, bà Vũ Thị Dịu (trú tại xã Vinh Quang) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi bên rìa đường đi lại thuộc địa phận thôn Cúc Phố (xã Vinh Quang) nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

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Bé gái bị bỏ rơi bên đường khiến nhiều người xót xa - Ảnh: GĐVN 

Nhận tin báo, chính quyền xã Vinh Quang đã có mặt ghi nhận vụ việc đồng thời đưa cháu bé về trạm y tế của xã để chăm sóc. Tại hiện trường, cháu bé được quấn trong một tấm chăn đặt bên đường đi, xung quanh không có đồ đạc hay giấy tờ gì. 

Theo các y bác sĩ, em bé bị bỏ rơi mới sinh được khoảng 3 ngày. Sức khỏe của bé bình thường, ăn được, không quấy khóc. Chính quyền địa phương đã bàn giao cháu cho trạm y tế xã tạm thời chăm sóc.

Bên cạnh đó, phía xã cũng phát thông báo tìm nhân thân cho bé gái trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị trùm áo bỏ rơi bên vệ đường

Phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị trùm áo bỏ rơi bên vệ đường

Phát hiện chiếc áo trùm bên vệ đường, chị Liên mở ra xem thì hốt hoảng phát hiện một bé trai bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn, chân tay co quắp và có vết xước ở chân.

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