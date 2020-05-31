Bé trai 21 tháng tuổi bị bại não sau khi uống một cốc trà sữa, cha mẹ hối hận cả đời

Xã hội 31/05/2020 18:09

Sau khi uống cốc trà sữa, bị hóc dị vật, bé trai bị bại não. Vụ việc này hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé trai bị bại não sau khi uống cốc trà sữa khiến cộng đồng mạng xôn xao. Được biết, thông tin này do GS.TS Nguyễn Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện trưởng Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ Gen Vinmec chia sẻ. 

Nguyên văn chia sẻ của bác sĩ: “Bố là công nhân xây dựng. Cuối tháng chắc được thanh toán tiền công nên anh đưa vợ và con lên thành phố chơi. Anh chiêu đãi vợ một cốc trà sữa. Con đòi thử không may hút phải thạch làm tắc đường thở, ngưng thở. Bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bé sống nhưng trong tình trạng sống thực vật, chân tay không còn cử động, tất cả các cơ gồng cứng, phải cho ăn qua ống thông. Chụp MRI thấy não bị teo rất nặng.

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Hình ảnh bé trai bị bại não sau khi uống trà sữa gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Mặc dù rất ít hy vọng nhưng bố mẹ vẫn muốn ghép tế bào gốc cho bé. Ngày hôm qua ca ghép đã được tiến hành. Kinh phí đã được các nhà hảo tâm đóng góp… Với tình trạng của bé chắc còn phải ghép một số lần nữa. Mong bé sẽ có thay đổi tích cực. Các phụ huynh cần chú ý không cho trẻ nhỏ uống các loại trà sữa hoặc ăn thạch mút”.

Bài viết này sau đó đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Rất nhiều người bày tỏ thương cảm với bé và để lại nhiều lời khuyên cho các bậc phụ huynh. 

“Thực tế thì có nhiều trường hợp em bé bị hóc dị vật rồi mà bố mẹ cũng không rút kinh nghiệm. Hy vọng qua bài viết này, mọi người quan tâm con nhỏ hơn, đừng vì một chút lơ là mà ân hận suốt đời”, M.K bình luận.

“Nếu muốn cho con nhỏ uống trà sữa, các bậc cha mẹ nên cho bé uống ly riêng, đừng nên đưa cả ly cho con, tránh trường hợp như thế này tội con rồi khổ cả bố mẹ”, ý kiến của một người dùng mạng xã hội. 

Hiện câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.

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Từ khóa:   hóc dị vật nóng trên mạng xã hội tai nạn trẻ em

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