Vụ việc bé trai 18 tháng tuổi tử vong thương tâm vì uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Mới đây, UBND xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi tử vong thương tâm vì uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi. Nạn nhân là bé N.B.M.K, trú xóm 4, xã Đà Sơn.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, vào khoảng 11 giờ ngày 17/5, bé K. thấy lọ tinh dầu đuổi muỗi nên lấy uống. Vì không chú ý nên người thân không phát hiện vụ việc. Sau đó, khi thấy bé lên cơn co giật, gia đình mới biết bé uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Bé trai 18 tháng tuổi chết thương tâm sau khi uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng chỉ sau 1 giờ nhập viện, bé K. đã tử vong. Được biết nạn nhân là con thứ 2 trong gia đình. Lọ tinh dầu đuổi muỗi được bố mẹ bé K. mua về dùng trước đó. Vì không chú ý, gia đình để lọ tinh dầu trên đầu giường. Trong lúc chơi đùa, bé K. không may uống phải.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn đau lòng khiến trẻ em tử vong vì người lớn bất cẩn trong việc bảo quản hóa chất.

Cách đây không lâu, tại Tuyên Quang cũng vừa có 1 trẻ tử vong, 1 trẻ nhập viện vì uống nhầm thuốc diệt chuột. Cụ thể, vào chiều 15/4, em Đ.V.A (7 tuổi) và Đ.T.M (5 tuổi) được người thân phát hiện nôn nhiều, mệt nên đưa vào viện cấp cứu.

Trước đó, 2 cháu bé tại Tuyên Quang thương vong vì người lớn bất cẩn khi bảo quản thuốc diệt chuột - Ảnh minh họa: Internet

Khi được hỏi, 2 bé kể đã tự bắc ghế, lấy lọ nước màu đỏ uống. Nghi con uống nhầm thuốc diệt chuột nên gia đình nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, 1 bé đã tử vong, bé còn lại được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để cấp cứu.

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