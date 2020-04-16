Chỉ vì uống nhầm thuốc chuột, bé trai 7 tuổi tử vong, bé gái 5 tuổi đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mới đây, UBND phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 anh em uống nhầm thuốc diệt chuột khiến 1 bé tử vong, 1 bé nguy kịch.

Nạn nhân được xác định là bé Đ.V.A (sinh năm 2013) và bé Đ.H.M (sinh năm 2015, em ruột bé A.). Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào đầu tháng 4/2020, vì phải thường xuyên đi làm nên cha mẹ 2 bé gửi con cho ông bà ngoại tại thôn 6, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Vì uống nhầm thuốc chuột nên bé A. tử vong còn em gái nguy kịch - Ảnh: Internet

Vào ngày 15/4, trong lúc chơi cùng các bạn tại nhà bà, nhìn thấy túi đựng thuốc diệt chuột treo trên tường bếp, bé A. leo lên lấy xuống uống vì nghĩ là thuốc bổ. Sau đó, bé M. cũng uống cùng. Sự việc khiến bé A. tử vong, bé M. được đưa đi Hà Nội cấp cứu nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Theo người nhà nạn nhân, loại thuốc diệt chuột 2 anh em uống nhầm có màu hồng, được đóng trong chai nhựa giống chai thuốc siro các bé hay dùng.

Sự việc đau lòng này là hồi chuông cảnh báo đến các bậc cha mẹ về tình trạng sử dụng thuốc diệt chuột, thuốc hóa học bừa bãi nhưng không cất giữ nơi kín đáo dẫn đến nhiều vụ việc thương tâm.

Hồi tháng 7/2019, tại Nghệ An cũng xảy ra một vụ việc đau lòng tương tự khiến 1 bé gái tử vong còn người anh nguy kịch. Theo đó, vào chiều 27/7, bé N.T.T (2 tuổi) và anh trai 4 tuổi (ngụ xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ở nhà chơi với nhau khi cha mẹ đi vắng. Nhìn thấy gói thuốc để ở góc bếp, 2 bé tưởng kẹo nên đã bóc ra ăn.

Bé gái tử vong, anh trai nguy kịch vì tưởng nhầm thuốc chuột là kẹo - Ảnh minh họa: Internet

Đến gần 18 giờ cùng ngày, người thân về nhà mới hốt hoảng phát hiện 2 anh em nằm bất tỉnh trên nền nhà, cạnh đó là gói thuốc chuột. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé T. đã tử vong.

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