Bé gái diện bikini dưa hấu khoe thân hình ú nu khiến dân mạng phát sốt: '3 vòng như một mà vẫn quyến rũ quá thể'

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ bộ ảnh bé gái mặc bikini tạo dáng cực dễ thương khiến nhiều người thích thú. Cô bé 17 tháng tuổi mũm mĩm mặc bộ đồ tắm bằng len móc lấy ý tưởng từ những miếng dưa hấu đỏ, tạo dáng chụp ảnh cực chuyên nghiệp chẳng kém cạnh người mẫu. Lúc thì vui vẻ đáng yêu, lúc lại làm mặt ngầu như một celeb thứ thiệt.

Một số dân mạng còn đùa rằng người mẫu bikini này thân hình thì ú nu, 3 vòng như một mà vẫn khiến người xem chẳng thể rời mắt.