Bé gái diện bikini dưa hấu khoe thân hình ú nu khiến dân mạng phát sốt: '3 vòng như một mà vẫn quyến rũ quá thể'

Loạt ảnh bé gái mặc bikini dưa hấu, tạo dáng cực thần thái ngoài biển khiến dân mạng phát sốt.
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Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ bộ ảnh bé gái mặc bikini tạo dáng cực dễ thương khiến nhiều người thích thú. Cô bé 17 tháng tuổi mũm mĩm mặc bộ đồ tắm bằng len móc lấy ý tưởng từ những miếng dưa hấu đỏ, tạo dáng chụp ảnh cực chuyên nghiệp chẳng kém cạnh người mẫu. Lúc thì vui vẻ đáng yêu, lúc lại làm mặt ngầu như một celeb thứ thiệt.
Một số dân mạng còn đùa rằng người mẫu bikini này thân hình thì ú nu, 3 vòng như một mà vẫn khiến người xem chẳng thể rời mắt.
Loạt ảnh bé gái mặc bikini gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Có lẽ vì thấy bộ bikini dưa hấu quá dễ thương nên nhiều bà mẹ đã hỏi xin thông tin shop bán đồ để tậu ngay cho bé con nhà mình một bộ.
"Nhìn là muốn sinh con gái ngay lập tức"; "Lần đầu tiên thấy người mẫu bikini ba vòng như một như này luôn á"; "Đáng yêu siêu cấp vũ trụ đây rồi"; "Trời ơi coi thân hình ú nu kìa, nhìn mà thèm có con gái quá đi"; "Có tố chất làm người mẫu quá con ơi"; "Đề nghị người mẫu hóp bụng vào nhé";...