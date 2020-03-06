Bé gái diện bikini dưa hấu khoe thân hình ú nu khiến dân mạng phát sốt: '3 vòng như một mà vẫn quyến rũ quá thể'

Xã hội 06/03/2020 15:31

Loạt ảnh bé gái mặc bikini dưa hấu, tạo dáng cực thần thái ngoài biển khiến dân mạng phát sốt.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ bộ ảnh bé gái mặc bikini tạo dáng cực dễ thương khiến nhiều người thích thú. Cô bé 17 tháng tuổi mũm mĩm mặc bộ đồ tắm bằng len móc lấy ý tưởng từ những miếng dưa hấu đỏ, tạo dáng chụp ảnh cực chuyên nghiệp chẳng kém cạnh người mẫu. Lúc thì vui vẻ đáng yêu, lúc lại làm mặt ngầu như một celeb thứ thiệt. 

Một số dân mạng còn đùa rằng người mẫu bikini này thân hình thì ú nu, 3 vòng như một mà vẫn khiến người xem chẳng thể rời mắt.  

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'Nghe nói làm người mẫu là phải ngầu đúng không mẹ' - Ảnh: FB
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'Con sẵn sàng rồi chụp lẹ lên mẹ ơi' - Ảnh: FB
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'Mình đổi phong cách đi mẹ, làm mặt đáng yêu nha' - Ảnh: FB
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'Chụp một tấm sau lưng nhìn thật... deep nào mẹ' - Ảnh: FB
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'Mẹ chỉ việc chụp thôi, tạo dáng cứ để con lo' - Ảnh: FB
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'Không cần hóp bụng đâu mẹ ơi. Để như vậy mới quyến rũ đó' - Ảnh: FB

Loạt ảnh bé gái mặc bikini gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Có lẽ vì thấy bộ bikini dưa hấu quá dễ thương nên nhiều bà mẹ đã hỏi xin thông tin shop bán đồ để tậu ngay cho bé con nhà mình một bộ.

"Nhìn là muốn sinh con gái ngay lập tức"; "Lần đầu tiên thấy người mẫu bikini ba vòng như một như này luôn á"; "Đáng yêu siêu cấp vũ trụ đây rồi"; "Trời ơi coi thân hình ú nu kìa, nhìn mà thèm có con gái quá đi"; "Có tố chất làm người mẫu quá con ơi"; "Đề nghị người mẫu hóp bụng vào nhé";...

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