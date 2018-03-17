Dù biết chồng nhiều lần đánh đập, ép con gái 10 tuổi quan hệ tình dục nhưng người mẹ không dám trình báo sự việc vì sợ bị đánh.

Hôm nay (17/3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1982, ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sau khi vợ sinh, Tuấn nhiều lần đánh đập, ép con riêng của vợ quan hệ tình dục - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Tuấn đã nhiều lần đánh đập, ép bé H. (sinh năm 2008, con riêng của vợ Tuấn) quan hệ tình dục. Sau khoảng thời gian dài im lặng, nạn nhân cùng người thân đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận vào năm 2017, sau khi chị S. (sinh năm 1973, vợ của Tuấn, mẹ ruột của bé H.) sinh em bé thì Tuấn kêu bé H. vào ngủ chung. Trong những lần nhậu say, Tuấn có ép nạn nhân quan hệ tình dục. Mặc dù biết con bị Tuấn cưỡng hiếp nhưng chị S. không dám tố giác vì sợ chồng đánh đập.

Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Internet

Gần đây, người thân của H. đi làm xa về thăm nhà, biết được sự việc nên đưa nạn nhân đến cơ quan chức năng trình báo. Theo lời kể của hàng xóm, Tuấn thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập con riêng của vợ. Chưa dừng lại ở đó, gã này còn nhiều lần dọa giết con ruột của mình dù đứa trẻ chỉ mới 5 tháng tuổi.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Đi liên hoan 8/3, bé gái 6 tuổi mồ côi cha bị hàng xóm U60 bịt miệng, tát liên tiếp vào mặt để dâm ô Từ nhỏ, N. đã sống chung với ông bà ngoại vì ba mất từ khi em chưa ra đời, mẹ đi làm ăn xa. Đến khi 6 tuổi, em lại bị gã hàng xóm U60 dâm ô khi cùng bà ngoại đi liên hoan ngày 8/3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-bi-cha-duong-nhieu-lan-danh-dap-ep-quan-he-me-biet-nhung-khong-dam-len-tieng-vi-so-bi-danh-275295.html