Bé gái bị cha dượng nhiều lần đánh đập, ép quan hệ: Mẹ biết nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị đánh

Xã hội 17/03/2018 12:13

Dù biết chồng nhiều lần đánh đập, ép con gái 10 tuổi quan hệ tình dục nhưng người mẹ không dám trình báo sự việc vì sợ bị đánh.

Hôm nay (17/3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1982, ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bé gái bị cha dượng nhiều lần đánh đập, ép quan hệ: Mẹ biết nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị đánh - Ảnh 1
Sau khi vợ sinh, Tuấn nhiều lần đánh đập, ép con riêng của vợ quan hệ tình dục - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Tuấn đã nhiều lần đánh đập, ép bé H. (sinh năm 2008, con riêng của vợ Tuấn) quan hệ tình dục. Sau khoảng thời gian dài im lặng, nạn nhân cùng người thân đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận vào năm 2017, sau khi chị S. (sinh năm 1973, vợ của Tuấn, mẹ ruột của bé H.) sinh em bé thì Tuấn kêu bé H. vào ngủ chung. Trong những lần nhậu say, Tuấn có ép nạn nhân quan hệ tình dục. Mặc dù biết con bị Tuấn cưỡng hiếp nhưng chị S. không dám tố giác vì sợ chồng đánh đập.

Bé gái bị cha dượng nhiều lần đánh đập, ép quan hệ: Mẹ biết nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị đánh - Ảnh 2
Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Internet

Gần đây, người thân của H. đi làm xa về thăm nhà, biết được sự việc nên đưa nạn nhân đến cơ quan chức năng trình báo. Theo lời kể của hàng xóm, Tuấn thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập con riêng của vợ. Chưa dừng lại ở đó, gã này còn nhiều lần dọa giết con ruột của mình dù đứa trẻ chỉ mới 5 tháng tuổi.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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