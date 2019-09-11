Bé gái bị bỏ rơi nằm trong bịch nilon bên lề đường đã may mắn được người dân phát hiện kịp thời và đưa về trạm y tế chăm sóc.

Mới đây, tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, Bình Phước xảy ra vụ bé gái bị bỏ rơi bên lề đường thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 10/9, một số người dân xã Nghĩa Trung phát hiện một em bé bị bỏ rơi gần khu vực cổng chùa Trúc Lâm.

Bé gái bị bỏ rơi bên lề đường vô cùng kháu khỉnh - Ảnh: FB

Em bé trong tình trạng mới sinh cân nặng 2,4 kg nằm trong túi nilon màu đen, rốn mới cắt chưa cột, trên người mặc áo len màu đỏ, không có giấy tờ hay đồ vật nào kèm theo. Chính quyền địa phương đã lập biên bản và bàn giao cho Trạm y tế xã để tạm thời nuôi dưỡng.

Các nhân viên trạm y tế cho biết sức khỏe của cháu bé bình thường. Do mới sinh nên cháu bé khát sữa, các nhân viên trong trạm y tế phải thay nhau bế bé đi xin sữa, quần áo và nhiều vật dụng khác.

Nghe tin em bé bị bỏ rơi, nhiều người đã liên hệ xin được nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên chính quyền xã chưa đồng ý mà phát thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm thân nhân cho cháu bé. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, tại TP. Long Khánh (Đồng Nai) cũng xảy ra vụ việc tương tự. Sáng 27/8, người dân đang đi tập thể dục ở công viên phường Xuân Hòa phát hiện một em bé bị bỏ rơi khoảng 1 tháng tuổi, cùng một mảnh giấy trắng ghi dòng chữ "Con anh đó anh Hưng".

Người dân sau đó đã mang bé vào Trạm Y Tế phường Xuân Hòa để chăm sóc, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Do đã hết thời hạn kể từ khi ra thông báo mà vẫn chưa ai đến nhận cũng như không có anh Hưng nào nhận bé là con ruột của mình, chính quyền phường Xuân Hòa đã quyết định giao cháu cho gia đình chị H. (sống trên địa bàn) nuôi dưỡng.

Đây là cặp vợ chồng hiếm muộn, lấy nhau lâu rồi nhưng mới có một đứa con. Chị H. là giáo viên và rất yêu quý trẻ con. Đây cũng là người đã phát hiện cháu bé ở công viên đầu tiên và đưa về trạm y tế phường.

Bé trai bị bỏ rơi kèm mảnh giấy 'Con anh đó anh Hưng' đã có gia đình mới Chính quyền phường Xuân Hòa, TP. Long Khánh (Đồng Nai) đã giúp một gia đình trên địa bàn hoàn tất thủ tục nhận bé trai bị bỏ rơi ở công viên làm con nuôi.

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