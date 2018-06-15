Bé gái đã tử vong sau 1 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Sáng nay (15/6), Công an TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của bé Bùi Lương Ngọc Hà (4 tuổi, trú phường Phước Long, TP. Nha Trang).

Theo điều tra ban đầu, bé Hà được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu vào chiều 14/6, nhưng đã tử vong sáng nay.

Cơ quan công an lấy lời khai của bố mẹ cháu bé xấu số - Ảnh: An Bình/Zing

Chị Lương Thị Hoa (mẹ em bé xấu số) cho biết, sáng 14/6, chị cho bé ăn sáng rồi đưa đến Trường mầm non Kim Sơn (đường Khúc Thừa Dụ, phường Phước Long) gửi. Lúc này cháu bé vẫn bình thường, không có biểu hiện gì.

Đến khoảng 12 trưa cùng ngày, chị Hoa tá hỏa khi nhận điện thoại của cô giáo, thông báo bé Hà đang được cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực số 5.

Vợ chồng chị Hoa lập tức đến phòng khám trên, lúc này cháu Hà vẫn nhận ra bố mẹ mình. Thấy sức khỏe cháu bé có chuyển biến xấu, vợ chồng chị đã đưa bé đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Đến 7 giờ 30 sáng nay, bé gái 4 tuổi đã không thể qua khỏi.

Theo Zing, bà Đỗ Thị Khánh Vân, chủ cơ sở kiêm Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Sơn cho biết, trước khi đi cấp cứu, cháu Hà kêu bị đau bụng và đầu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

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