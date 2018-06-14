Thông dịch tiếng Campuchia được trả công 100 ngàn, bé trai chỉ lấy 30 ngàn vì 'thương người ta nghèo lại bệnh tật'

Xã hội 14/06/2018 14:52

Hoàn cảnh éo le cùng tấm lòng lương thiện của cậu bé An Giang khiến nhiều người rơi nước mắt xúc động.

Cách đây ít giờ, trong nhóm kín dành cho giới trẻ trên Facebook đăng tải câu chuyện về một cậu bé nhà nghèo ở An Giang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời cũng lấy đi nước mắt của không ít người.

Clip: Cậu bé 13 tuổi nhà nghèo có tinh thần "Lá rách ít đùm lá rách nhiều"

Cậu bé tên Phên, 13 tuổi, do biết tiếng Campuchia nên làm thông dịch cho một người gốc Cam trong xóm lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chữa bệnh. Một ngày Phên được trả công 100 ngàn đồng, tuy nhiên thấy người hàng xóm không mấy khá giả lại bị bệnh tật đeo bám nên cậu chỉ lấy 30 ngàn đồng. Khi được hỏi nhận tiền công vậy làm sao đủ ăn, cậu bé hồn nhiên nói vì thương em còn nhỏ lại phải bôn ba kiếm sống nên người bán hàng chỉ lấy 10 ngàn/suất cơm thay vì 20 ngàn như bình thường.

Tuy phải ăn ngủ ở hành lang bệnh viện nhưng cậu bé vẫn rất lạc quan, luôn tươi cười, vui vẻ với mọi người. Đặc biệt, hoàn cảnh của Phên khiến không ít người phải chạnh lòng. Cha mẹ bé đã ly hôn và đều lập gia đình mới, cậu bé ở với ông bà nội. Hè không phải đi học nên cậu nhận làm thông dịch, kiếm tiền phụ giúp ông bà.

Thông dịch tiếng Campuchia được trả công 100 ngàn, bé trai chỉ lấy 30 ngàn vì 'thương người ta nghèo lại bệnh tật' - Ảnh 1
Cậu bé khiến nhiều người rơi nước mắt thương cảm vì hoàn cảnh éo le nhưng lại rất tốt bụng, thương người - Ảnh cắt từ clip

"Nghe câu chuyện của em mình đã khóc. Em tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng lại thương người vô cùng. Nghèo nhưng không tham, trái lại còn giúp đỡ, san sẻ với kẻ khó khăn hơn mình. Sự lương thiện của em thật sự đáng quý", An Trần bình luận.

"Em 13 tuổi mà nhìn như 9 - 10 tuổi vậy, thương em quá đi mất. Cậu bé chẳng những hiếu thảo với ông bà mà còn đối xử tốt với cả người ngoài. Hy vọng em sẽ học thật giỏi, lớn lên trở thành người có tài có đức giúp ích cho xã hội", Mỹ Mỹ bày tỏ.

Hiện đoạn video đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

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