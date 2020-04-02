Liên quan đến nghi án bé gái bị bạo hành đến tử vong ở Hà Nội, hiện mẹ ruột và bố dượng của bé đã bị bắt khẩn cấp.

Nhiều ngày qua, thông tin bé gái bị bạo hành đến tử vong ở Hà Nội khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nạn nhân là bé M. (3 tuổi, ngụ thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội). Mới đây, bà D. (bà ngoại của bé M.) cho biết cách đây hơn 3 năm, L.A (mẹ của bé M.) yêu một người đàn ông ở Hải Dương (bố của bé M.). Sau khi mang thai được 6 tháng, người phụ nữ này về xin gia đình kết hôn. Tuy nhiên, ngay trước ngày cưới, L.A bỏ trốn. Sau đó bố của bé M. cũng mất tích.

Mẹ của bé gái bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Đất Việt Lúc này, L.A muốn bỏ cái thai trong bụng nhưng người thân ngăn cản. Sau khi L.A sinh xong, bà D. đưa cháu gái về nuôi. Mặc dù bị bỏ rơi nhưng M. luôn nhớ và mong mỏi được gặp mẹ. Vào năm 2019, mẹ bé M. lập gia đình với người chồng thứ 3, hai người về Hà Nội làm việc. Đầu năm 2020, L.A muốn đón con về nuôi, sống cùng với cha dượng. Mặc dù nhiều lần lưỡng lự nhưng vì bé M. muốn ở với mẹ nên bà D. để bé đi với L.A. Kể từ đó, gia đình không ai gặp được bé M.

Nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Internet Theo thông tin trên Đất Việt, sau 24 ngày bé M. rời khỏi nhà, vào ngày 30/3, gia đình nhận được thông báo từ công an là bé M. đang nhập viện cấp cứu. Bác sĩ thông báo nạn nhân bị chấn thương sọ não, đọng máu cuống tim. Gia đình nghi ngờ bé gái bị mẹ và cha dượng bạo hành. Những hình ảnh đau lòng của bé M. khiến ai nấy đều không khỏi bức xúc - Ảnh: FB Bên cạnh đó, theo lời kể của chủ nhà trọ nơi L.A sinh sống, từ ngày bé M. về sống chung với mẹ, mọi người xung quanh thường nghe thấy tiếng cháu bé khóc thất thanh, đau đớn. Vì nghĩ chuyện trẻ em khóc là chuyện bình thường nên mọi người không mấy để ý. Cũng theo nguồn tin trên, ngoài M. ra, còn có một em bé hơn 10 tháng tuổi, là con chung của L.A và người chồng thứ 3. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ những đối tượng liên quan để tiến hành điều tra vụ bạo hành trẻ em này.

Hà Nội: Nghi án bé gái 4 tuổi tử vong vì bị cha dượng và mẹ ruột tra tấn suốt nhiều ngày Nhiều giờ qua, thông tin bé gái 4 tuổi tử vong vì bị bạo hành bởi cha dượng và mẹ ruột khiến dư luận phẫn nộ.

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