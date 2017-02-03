Theo thông tin được đăng tải trên trang Mirror, bé gái này có tên Viktoria Reymer (12 tuổi), sinh sống ở Nga. Vào ngày 26 – 1 vừa qua, Viktoria đang đứng chờ ở một trạm xe buýt trong thành phố Novokuznetsk của Nga.

Lúc này, một người đàn ông tên Evgeny Bukharin, 40 tuổi là bạn của cha mẹ cô bé tỏ ý muốn cho cô bé đi nhờ xe trượt tuyết của mình để tới nhà người chị của mình. Vì là người quen biết nên Viktoria không hề nghi ngờ mà bước thẳng lên xe của hắn ta.

Thế nhưng, thay vì đưa cô bé đến nhà chị gái như đã hứa thì Evgeny Bukharin đã đưa bé Viktoria về nhà của mình. Tại đây, hắn ta đã giở trò đồi bại với bé gái chỉ mới 12 tuổi rồi ném cô bé từ ống khối nhà mình xuống đất – độ cao hơn 100m, khiến cô bé tử vong ngay tại chỗ.

Theo cơ quan điều tra của Nga tương đương FBI cho biết “khi bị cáo lái chiếc xe trượt tuyết của mình đi ngang trạm chờ xe buýt và nhìn thấy bé gái đang đứng đó, anh ta đề nghị sẽ đưa cô bé đến nhà chị gái. Vì quen biết bị cáo trước đó nên nạn nhân đã đồng ý lên xe. Nhưng kẻ sát nhân đã đưa cô bé về nhà của mình – nơi hắn cưỡng hiếp nạn nhân. Sau đó, hắn đưa cô bé tới gần lỗ thông hơi và né cô vào đó”.

Ban đầu, khi khai báo với cảnh sát, hắn ta nói rằng cô bé chết do bị xe trượt tuyết của mình cán phải. Tuy nhiên, trong cơn hoảng loạn, hắn đã thừa nhận tất cả hànht? vi phạm tội của mình với cảnh sát. Được biết hung thủ là bạn của cha Viktoria, cha cô bé cũng vừa qua đời cách đây không lâu do gặp tai nạn ở hầm mỏ.

Theo phân tích của cơ quan pháp y cho thấy cô bé vẫn còn sống trước khi bị ném vào lỗ thông hơi, Viktoria chết do những chấn thương ở đầu, cổ và ngực. Mặc dù sự việc đã xảy ra cách đây gần hai tuần, nhưng vì trước đó gia đình chỉ nghĩ cô bé bị mất tích nên chỉ dán poster tìm kiếm. Cho đến khi có người báo với cảnh sát là đã nhìn thấy bé Viktori lên xe trượt tuyết của một người đàn ông. Lúc này, cảnh sát bắt đầu mở rộng điều tra, tìm hiểu sự việc và phát hiện được hành vi tội ác của gã Evgeny Bukharin.

Hiện tại, kẻ sát nhân đang bị cảnh sát tạm giam và tiến hành điều tra hình sự về tội Giết người và Hiếp dâm.