Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn sau khi tự đạp xe đi học, gia đình thức trắng đêm tìm kiếm

Xã hội 10/11/2020 12:47

Gia đình cùng Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đang tích cực tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đạp xe đến trường.

Sáng 10/11, Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vẫn đang phối hợp với gia đình tìm kiếm bé Châu Hà Thương (11 tuổi, ở khu 8, thị trấn Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) mất tích bí ẩn hơn 1 ngày nay.

Chị Lưu Thị Thanh (mẹ bé Hà Thương) cho biết hàng ngày bé Thương vẫn đạp xe đến lớp học (cách nhà khoảng 2km).

mat tich bi an 1
Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đạp xe đến trường - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Ngày 09/11, bé gái đạp xe đi học buổi sáng rồi trưa về nhà ăn cơm như bình thường. Đầu giờ chiều, bé gái xin phép đến trường tập văn nghệ nhưng đến chiều thì không về nhà nữa. Các bạn học chung với Thương cho biết, bé gái vẫn đến lớp tập văn nghệ. Gia đình lập tức báo công an, đồng thời phân công nhau đi các ngả đường để truy tìm tung tích con gái.

Bé gái Châu Hà Thương; Sinh năm 2009; ĐKHKTT và chỗ ở thuộc Khu 8, thị trấn Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đặc điểm nhận dạng; Cao 1m53, dáng người gầy, da ngăm đen.

Thời gian mất tích: Từ 12 giờ 30 phút, ngày 09/11/2020.

Khi đi cháu mặc áo trắng sơ mi cộc tay, quần bò màu xanh bạc.

Khi có thông tin xin liên hệ Công an huyện Tiên Yên, địa chỉ: phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0333.876.222

Hoặc đ/c Nguyễn Trung Dũng – Điều tra viên thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên. SĐT: 0986.688.666.

Xin chân thành cảm ơn.

Vụ cụ bà 79 tuổi mang 12 chỉ vàng đến nhà con nợ rồi mất tích: Tìm thấy thi thể trong bao tải

Vụ cụ bà 79 tuổi mang 12 chỉ vàng đến nhà con nợ rồi mất tích: Tìm thấy thi thể trong bao tải

Cụ bà 79 mất tích sau khi đến nhà con nợ đã được tìm thấy tại nhà vệ sinh của hàng xóm trong tình trạng đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái mất tích Quảng Ninh trẻ bị mất tích

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 53 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn