Gia đình cùng Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đang tích cực tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đạp xe đến trường.

Sáng 10/11, Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vẫn đang phối hợp với gia đình tìm kiếm bé Châu Hà Thương (11 tuổi, ở khu 8, thị trấn Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) mất tích bí ẩn hơn 1 ngày nay.

Chị Lưu Thị Thanh (mẹ bé Hà Thương) cho biết hàng ngày bé Thương vẫn đạp xe đến lớp học (cách nhà khoảng 2km).

Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đạp xe đến trường - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Ngày 09/11, bé gái đạp xe đi học buổi sáng rồi trưa về nhà ăn cơm như bình thường. Đầu giờ chiều, bé gái xin phép đến trường tập văn nghệ nhưng đến chiều thì không về nhà nữa. Các bạn học chung với Thương cho biết, bé gái vẫn đến lớp tập văn nghệ. Gia đình lập tức báo công an, đồng thời phân công nhau đi các ngả đường để truy tìm tung tích con gái.

Bé gái Châu Hà Thương; Sinh năm 2009; ĐKHKTT và chỗ ở thuộc Khu 8, thị trấn Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đặc điểm nhận dạng; Cao 1m53, dáng người gầy, da ngăm đen. Thời gian mất tích: Từ 12 giờ 30 phút, ngày 09/11/2020. Khi đi cháu mặc áo trắng sơ mi cộc tay, quần bò màu xanh bạc. Khi có thông tin xin liên hệ Công an huyện Tiên Yên, địa chỉ: phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0333.876.222 Hoặc đ/c Nguyễn Trung Dũng – Điều tra viên thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên. SĐT: 0986.688.666. Xin chân thành cảm ơn.

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