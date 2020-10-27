Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) để điều tra vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại.

Nguyễn Xuân Trung sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng để cướp tài sản - Ảnh: Zing

Theo lời khai, chiều 23/10, Trung cùng Quân đi trộm cốp pha công trình ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Tối cùng ngày, trên đường mang tang vật đi tiêu thụ, 2 đối tượng thấy nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi) đứng ở đường đê sông Nhuệ (đoạn qua xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) để nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trung đẩy nữ sinh 18 tuổi xuống bờ sông Nhuệ. Cô gái cầu xin nhưng nghi phạm tiếp tục dìm Hiền xuống nước. Khoảng 10 phút sau, thấy nạn nhân không còn phản kháng, Trung đẩy thi thể nữ sinh ra giữa sông.

Nữ sinh 18 tuổi cầu xin nhưng nghi phạm không buông tha - Ảnh: GĐCC

Sau đó, Trung và Quân mang điện thoại di động và xe đạp điện của nạn nhân đi bán được 3,3 triệu đồng. Khuya 23/10, cả hai đến nghĩa trang Hà Hồi (Thường Tín) sử dụng ma túy và chia nhau số tiền kiếm được.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích: Tìm thấy thi thể dưới lòng sông, bắt giữ 2 nghi phạm Trưa 27/10, Công an TP. Hà Nội đã tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích. Hiện 2 nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-bi-sat-hai-nghi-pham-ra-tay-lanh-lung-bat-chap-nan-nhan-van-xin-384369.html