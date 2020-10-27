"Cháu vẫn ăn uống bình thường, chào hỏi bố mẹ lễ phép, ăn mặc chỉnh tề rồi mới đi học. Bình thường 11 giờ 30 cháu mới đi nhưng hôm đó đi học sớm hơn để thoải mái giờ giấc nhưng đến tối không về nữa. Mất tích mấy hôm tôi cũng đã nghi ngờ và chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra với cháu. Từ khi tìm được thi thể con gái, tôi và mẹ nó suy sụp hẳn", người cha đau buồn chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc.

Như đã đưa tin, chiều 23/10, Nguyễn Xuân Trung cùng Nguyễn Văn Quân đi trộm cốp pha công trình ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Tối cùng ngày, trên đường mang tang vật đi tiêu thụ, 2 đối tượng thấy nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi) đứng ở đường đê sông Nhuệ (đoạn qua xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) để nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trung đẩy nữ sinh 18 tuổi xuống bờ sông Nhuệ. Cô gái cầu xin nhưng nghi phạm tiếp tục dìm Hiền xuống nước. Khoảng 10 phút sau, thấy nạn nhân không còn phản kháng, Trung đẩy thi thể nữ sinh ra giữa sông.

Sau đó, Trung và Quân mang điện thoại di động và xe đạp điện của nạn nhân đi bán được 3,3 triệu đồng. Khuya 23/10, cả hai đến nghĩa trang Hà Hồi (Thường Tín) sử dụng ma túy và chia nhau số tiền kiếm được.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.