Vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại: Lời kể đau xót của người cha về lần cuối gặp con

Xã hội 27/10/2020 18:24

Sau khi phát hiện thi thể con gái dưới lòng sông Nhuệ, cha mẹ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại hoàn toàn suy sụp tinh thần. Gia đình mong cơ quan chức năng trừng trị thích đáng kẻ thủ ác để an ủi vong linh của con gái.

Liên quan đến vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại gây rúng động dư luận xã hội, hiện 2 nghi phạm Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) đang bị Công an TP. Hà Nội tạm giữ để điều tra. 

Chiều nay (27/10), rất đông người thân, bạn bè đã đến chia buồn cùng gia đình nữ sinh Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín).

Anh Trần Trung Úy (cha em Hiền) vô cùng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái. Anh cho biết bản thân mình mắc căn bệnh liên quan đến thần kinh nên gia đình người thân và cơ quan chức năng mới thông báo về việc phát hiện thi thể con gái từ lúc 14 giờ chiều nay.

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Cha em Hiền mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ thủ ác - Ảnh: Pháp Luật & Bạn Đọc

Nói về lần cuối cùng gặp con gái, anh Úy cho biết hôm 23/10, cháu Hiền cùng bố nấu cơm trưa rồi mới đi học. Bình thường nữ sinh rất ngoan ngoãn, học giỏi và là niềm tự hào của cha mẹ. 

"Cháu vẫn ăn uống bình thường, chào hỏi bố mẹ lễ phép, ăn mặc chỉnh tề rồi mới đi học. Bình thường 11 giờ 30 cháu mới đi nhưng hôm đó đi học sớm hơn để thoải mái giờ giấc nhưng đến tối không về nữa. Mất tích mấy hôm tôi cũng đã nghi ngờ và chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra với cháu. Từ khi tìm được thi thể con gái, tôi và mẹ nó suy sụp hẳn", người cha đau buồn chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc

Như đã đưa tin, chiều 23/10, Nguyễn Xuân Trung cùng Nguyễn Văn Quân đi trộm cốp pha công trình ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Tối cùng ngày, trên đường mang tang vật đi tiêu thụ, 2 đối tượng thấy nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi) đứng ở đường đê sông Nhuệ (đoạn qua xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) để nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trung đẩy nữ sinh 18 tuổi xuống bờ sông Nhuệ. Cô gái cầu xin nhưng nghi phạm tiếp tục dìm Hiền xuống nước. Khoảng 10 phút sau, thấy nạn nhân không còn phản kháng, Trung đẩy thi thể nữ sinh ra giữa sông.

Sau đó, Trung và Quân mang điện thoại di động và xe đạp điện của nạn nhân đi bán được 3,3 triệu đồng. Khuya 23/10, cả hai đến nghĩa trang Hà Hồi (Thường Tín) sử dụng ma túy và chia nhau số tiền kiếm được.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

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