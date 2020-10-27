Mâu thuẫn tình ái vì cùng có tình cảm với một phụ nữ, người đàn ông đã dùng dao đâm chết người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Hùng Sơn (SN 1977, trú tại thôn Dõng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng) để điều tra về hành vi đâm chết người.

Theo thông tin trên Công Lý, Phạm Hùng Sơn và anh Nguyễn Mạnh Hải (SN 1982, trú tại tổ dân phố Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang) cùng có tình cảm với chị L. (SN 1981, trú tại phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang) nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Nghi phạm Phạm Hùng Sơn - Ảnh: Công Lý

Ngày 20/10 vừa qua, Sơn gặp anh Hải tại đường Mỹ Độ, phường Mỹ Độ rồi xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Sơn dùng dao đâm anh Hải khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 18 giờ ngày 25/10, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn bắt giữ Phạm Hùng Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn.

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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