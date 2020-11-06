Cụ bà 79 mất tích sau khi đến nhà con nợ đã được tìm thấy tại nhà vệ sinh của hàng xóm trong tình trạng đã tử vong.

Cách đây ít ngày, bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được gia đình trình báo mất tích, nghi bị bắt cóc cướp tài sản.

Chiều 6/11, công an địa phương cho biết đã tìm thấy thi thể cụ bà 79 tuổi mất tích trong nhà vệ sinh của hàng xóm.

Cụ bà 79 tuổi mất tích được phát hiện trong nhà vệ sinh hàng xóm - Ảnh: Internet

Theo VOV, thi thể nạn nhân được đựng trong một bao tải, đang trong tình trạng phân huỷ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, thu thập các chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Chị H. (con gái bà Khuôn) cho biết, khoảng 15 giờ 30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được điện thoại của 2 người phụ nữ cùng địa phương gọi đến nhà để trả nợ. Trước đó, cụ bà từng nói với con cái rằng 2 người phụ nữ này mượn bà 10 triệu đồng nhưng mãi không trả khiến bà phải nhiều lần thúc giục.

Khi đi, bà Khuôn mang theo người 1,2 lượng vàng và hơn 30 triệu đồng tiền mặt. Nhiều người cho biết bà Khuôn vào nhà hai người phụ nữ trên rồi không thấy trở ra. Được biết, hai người này thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc.

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đến nhà con nợ, cụ bà 79 tuổi mất tích cùng 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng Cụ bà 79 tuổi mất tích từ ngày 28/10 đến nay. Theo gia đình, cụ bà mang theo 1,2 lượng vàng cùng hơn 30 triệu đồng đến nhà con nợ rồi không thấy trở ra.

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