Bé 5 tuổi bị đuổi học vì nợ gần 40 triệu tiền học phí: Nhà trường tố phụ huynh đe dọa, buộc kế toán trường đóng dấu vào sổ liên lạc

Xã hội 10/04/2019 10:41

Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị nhà trường đuổi học vì thiếu gần 40 triệu tiền học phí, nhà trường khẳng định phụ huynh nợ tiền và những con dấu thu tiền là do kế toán bị ép đóng vào.

Chiều qua (9/4), trao đổi với báo chí, ông Lê Thanh Sơn, chủ trường mầm non ABC (phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc em N.B.T (5 tuổi) bị đuổi học vì nợ gần 40 triệu tiền học phí.

Ông Sơn khẳng định từ tháng 2/2018 đến nay, gia đình chưa đóng một bất kỳ khoản tiền học nào cho bé dù nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở.

Bé 5 tuổi bị đuổi học vì nợ gần 40 triệu tiền học phí: Nhà trường tố phụ huynh đe dọa, buộc kế toán trường đóng dấu vào sổ liên lạc - Ảnh 1
Nội dung báo cáo của lãnh đạo trường mầm non ABC gửi cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

“Theo nhà trường được biết, bố mẹ cháu B.T đã ly hôn, B.T ở với bố, hàng ngày cháu được bố đưa đón, trong hoàn cảnh cháu như vậy nhà trường rất thông cảm và cưu mang cháu trong thời gian từ đó đến nay”, ông Sơn trình bày nguyên nhân cho gia đình nợ học phí suốt nhiều tháng qua trong báo cáo gửi cơ quan chức năng.

Bé 5 tuổi bị đuổi học vì nợ gần 40 triệu tiền học phí: Nhà trường tố phụ huynh đe dọa, buộc kế toán trường đóng dấu vào sổ liên lạc - Ảnh 2
Nhà trường tố phụ huynh ép kế toán trường đóng dấu đã thu tiền vào sổ liên lạc - Ảnh: Internet

Giải thích về những con dấu đã thu tiền trong sổ liên lạc của bé, ông Sơn nói đó là do phụ huynh của bé B.T nhiều lần đe dọa, ép buộc kế toán trường đóng vào, theo thông tin trên Trí thức trẻ.

Trong một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi, ngụ thành phố Vinh, Nghệ An), phụ huynh của bé N.B.T cho biết sau khi vụ việc được cộng đồng mạng và báo chí phản ánh, trường mầm non ABC đã gửi giấy mời anh đến làm việc.

Bé 5 tuổi bị đuổi học vì nợ gần 40 triệu tiền học phí: Nhà trường tố phụ huynh đe dọa, buộc kế toán trường đóng dấu vào sổ liên lạc - Ảnh 3
Nhà trường gửi thư mời để phụ huynh đưa bé đi học lại vào ngày 10/4 - Ảnh: Internet

Theo đó để “không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bé”, phía trường mầm non ABC đã mời phụ huynh đưa bé đến trường học đầy đủ vào ngày 10/4. Đồng thời, nhà trường cũng yêu cầu anh Trung đến giải quyết vụ việc vào chiều cùng ngày.

Như thông tin trước đó đã đưa, từ tối 8/4, trong một số diễn đàn trên Facebook xuất hiện nhiều clip và hình ảnh về việc bé N.B.T bị trường đuổi học vì thiếu học phí gần 40 triệu đồng.

Quá bức xúc, phụ huynh của bé đã đến trường làm rõ sự việc. Theo đại diện gia đình thì số tiền học phí đã được khấu trừ vào khoản nợ mà con trai chủ trường mầm non ABC đã nợ phụ huynh bé N.B.T.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.

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