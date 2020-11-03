Bắt thanh niên sát hại người tình sau khi ân ái rồi thản nhiên đi chơi game

Xã hội 03/11/2020 15:57

Sau khi quan hệ với chị H. trong rẫy cà phê, Hùng sát hại người tình rồi cướp tài sản của nạn nhân.

Ngày 3/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Hùng (SN 1992, ngụ xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) về tội sát hại người tình rồi cướp tài sản

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Bị can Nguyễn Quang Hùng - Ảnh: Người Lao Động

Theo cáo trạng, Hùng và chị N.T.T.H. (SN 1998, ngụ cùng xã) quen biết nhau qua game online. Dù cả hai đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ tình cảm với nhau. 

Sáng 25/12/2019, chị H. đến 1 quán net ở xã Hòa Khánh chơi game với Hùng. Trưa cùng ngày, cả 2 vào rẫy của gia đình Hùng ở xã Hòa Khánh để quan hệ tình dục.

Sau đó, chị H. nói mình chuẩn bị đi làm ăn xa và rủ Hùng đi cùng nhưng gã không đồng ý. Trong lúc mâu thuẫn, chị H. tát Hùng 2 cái. 

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Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Tức giận, Hùng bóp cổ chị H. đến tử vong. Sau đó, gã lấy tài sản trên người cùng xe máy của nạn nhân đi cất giấu rồi nhờ bạn chở đến quán net tiếp tục chơi game. 

Sáng hôm sau, Hùng vào rẫy để tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đến sáng 30/12/2019, cha Hùng vào thăm rẫy thì phát hiện thi thể chị H. nên trình báo chính quyền địa phương. Đến ngày 1/1/2020, Hùng bị bắt giữ.

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