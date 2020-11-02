Thiếu nợ, vợ trộm 26 triệu của chồng rồi hô hoán có trộm đột nhập

Xã hội 02/11/2020 17:55

Do thiếu nợ, người vợ trộm tiền của chồng rồi báo công an có trộm đột nhập. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý chị Nguyễn Thị Hến (SN 1980, ngụ xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự) về hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, ngày 30/10, Hến báo công an về việc bị kẻ trộm đột nhập lấy đi 26 triệu đồng. Công an huyện Hồng Ngự phân công cán bộ điều tra đến hiện trường khám nghiệm, làm rõ thủ phạm. 

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Vợ trộm tiền của chồng rồi báo công an có trộm đột nhập - Ảnh: Công an TP.HCM

Anh Trần Phi Long (chồng chị Hến) cho biết, vào sáng cùng ngày, anh ngủ dậy thì phát hiện mất chiếc quần dài treo trên tường, bên trong quần có 26 triệu đồng. Tấm rèm vải phía trước nhà cũng bị rạch một đường dài. 

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện sự việc có nhiều điểm nghi vấn. 

Qua đấu tranh, Hến thừa nhận do thiếu nợ nên trộm tiền của chồng rồi tạo hiện trường giả vụ trộm.  

Đến nhà con nợ, cụ bà 79 tuổi mất tích cùng 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng

Đến nhà con nợ, cụ bà 79 tuổi mất tích cùng 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng

Cụ bà 79 tuổi mất tích từ ngày 28/10 đến nay. Theo gia đình, cụ bà mang theo 1,2 lượng vàng cùng hơn 30 triệu đồng đến nhà con nợ rồi không thấy trở ra.

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