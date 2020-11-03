Trong lúc lau dọn nhà cửa sau lũ, một người đàn ông ở xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) không may té xuống giếng tử vong.

Mới đây, tại xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ việc người đàn ông té xuống giếng tử vong thương tâm khiến ai nấy xót xa. Ông Nguyễn Quang Việt, Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh đã xác nhận sự việc với Người Lao Động.

Khoảng 16 giờ 30 chiều 1/11, ông Phạm Quang T. (50 tuổi, ngụ tại thôn Đại Quang, xã Quang Vĩnh) thấy nước lũ đã rút nên tiến hành dọn rửa nhà cửa.

Xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ được cho là ngập sâu nhất tỉnh Hà Tĩnh trong đợt lũ vừa qua - Ảnh: Người Lao Động

Trong lúc đang múc nước dưới giếng lên để rửa sân, ông T. bất ngờ trượt chân rơi xuống giếng. Người thân không hay biết nên chỉ nghĩ ông T. đi đâu đó. Đến chiều tối cùng ngày mọi người mới phát hiện ông T. đã tử vong thương tâm dưới giếng.

Ra đồng bắt cá để ăn trưa, cha đau xót nhìn con bị lũ cuốn mất tích Ra đồng bắt cá để cải thiện bữa ăn trưa, hai cha con rơi vào vùng nước sâu chảy xiết. Người cha may mắn thoát chết, còn con trai thì bị lũ cuốn mất tích.

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