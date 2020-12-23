Bắt quả tang vợ cùng trai lạ trong chòi lá, chồng lao vào tát sấp mặt còn dốc hết ruột gan khuyên tình địch 1 câu

Xã hội 23/12/2020 19:06

Bắt quả tang vợ ngoại tình trong chòi lá, người chồng thẳng tay tát vợ và tận tình để lại cho tình địch một lời khuyên.

Ngoại tình, đánh ghen luôn là một trong những chủ đề “nóng” được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bắt quả tang vợ ngoại tình được mọi người chia sẻ không ngừng.

Theo hình ảnh trong đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, người chồng đã âm thầm theo dõi và phát hiện vợ đi ăn rồi cùng vào chòi lá “tâm sự” với một người đàn ông lạ mặt. Sau khi bắt quả tang vợ cùng nhân tình nắm tay, âu yếm trong chòi lá, người chồng giận dữ lao vào tát vợ, đấm tình địch.

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Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng cùng bạn bè lao vào đánh ghen - Ảnh cắt từ clip

Tiếp đó, anh chất vấn cả 2 người. Tuy nhiên, người vợ vẫn thản nhiên nằm trên võng như thể không làm sai chuyện gì. Bị đánh, người đàn ông lạ mặt ra sức thanh minh rằng chỉ gặp để trả tiền cho “con bé này”. Dù vậy, anh chồng và những người bạn đi cùng vẫn tiếp tục đánh dằn mặt.

Đến thời điểm này, người vợ mới đứng dậy, ngăn cản chồng đánh nhân tình và thừa nhận mình sai.

Một vài người sau đó đã lên tiếng can ngăn, khuyên cả ba nên bình tĩnh nói chuyện với nhau. Anh chồng tức giận nói: “Dù biết đàn ông đánh đàn bà là sai nhưng tao nhịn nhiều năm nay”.

Sau đó, anh không quên quay sang kể lại việc vợ cặp kè với người đàn ông khác cho tình địch nghe. Theo lời kể của anh chồng, trước khi đến điểm hẹn, người phụ nữ này đã đi ăn uống, vào khách sạn với 1 người đàn ông khác. Anh chồng khẳng định: “Nó quen bao nhiêu thằng rồi, giờ tao cho mày đó. Cái con này nó thích, tao cho mày đó. Mày đem về nó sẽ cắm 100 cái sừng trên đầu mày”.

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Sau cùng, người chồng này còn để lại lời khuyên cho tình địch của mình - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip đánh ghen trên được dân mạng chia sẻ liên tục. Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích thói lăng nhăng, thiếu chung thủy của chị vợ. Mặc dù chưa biết kết quả vụ đánh ghen này thế nào nhưng đây vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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