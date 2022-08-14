Bất ngờ với lời khai của nghi phạm phóng hỏa đốt nhà con nợ lúc rạng sáng ở Đà Nẵng

Xã hội 14/08/2022 08:28

Nghi phạm cho hay chỉ cho ông Nam mượn tiền để giải quyết công việc tức thời, không phải để lấy lãi. Tuy nhiên, mỗi lần Nông qua nhà hỏi lấy tiền nợ thì đều bị đuổi về nên ấm ức, dẫn đến suy nghĩ đốt nhà ông Nam bà Hòa.

Theo thông từ báo Tiền Phong, trưa 13/8, Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Văn Nông (SN 1976, trú tổ 18, phường Hòa Minh, Liên Chiểu) để phục vụ công tác điều tra. Nguyễn Văn Nông là nghi phạm của vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra vào rạng sáng ngày 10/8.

Trước đó, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) nhận trình báo của bà Trần Thị Hòa (SN 1977, trú đường Bàu Năng 11, phường Hòa Minh) về việc bị người lạ phóng hỏa, đốt nhà. Cụ thể, khoảng 3h sáng, bà Hòa tỉnh giấc phát hiện cháy trong nhà vệ sinh kèm theo mùi xăng nồng nặc. Bà Hòa hô hoán, cả nhà dậy nên nhanh chóng dập tắt được đám cháy. Nghi ngờ có người phóng hỏa đốt nhà, gia đình bà Hòa trích xuất camera giám sát xung quanh thì phát hiện trước đó có một người đàn ông khoan tường, đổ xăng và châm lửa phía sau nhà. Sự việc được trình báo lên công an ngay sau đó.

Bất ngờ với lời khai của nghi phạm phóng hỏa đốt nhà con nợ lúc rạng sáng ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Nghi phạm vụ phóng hỏa, đốt nhà vào rạng sáng 10/8 - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Người Lao động, bà Hòa cho biết thêm, chồng bà là ông Trần Vân Nam (SN 1974) có vay mượn một người tên là Nông số tiền khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chồng bà mất khả năng chi trả, đành lẩn trốn chủ nợ.

Từ lời khai trên, công an nhanh chóng mời người tên Nguyễn Văn Nông về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Nông thừa nhận hành vi của mình. Nghi phạm khai nhận, cuối năm 2020, vì nể là bạn bè nên Nông cho ông Trần Vân Nam mượn 60 triệu đồng để làm giấy tờ đất. Ông Nam có hứa sẽ trả ngay, nên ông Nông tin tưởng, lấy tiền dành dụm làm nhà của mình cho ông Nam mượn.

Nhiều lần bị đòi nợ, ông Nam chỉ trả cho Nông 10 triệu đồng. Số tiền còn lại ông Nam không chịu trả mà cố tình lẩn tránh không tiếp xúc với ông Nông. Nghi phạm cho hay chỉ cho ông Nam mượn tiền để giải quyết công việc tức thời, không phải để lấy lãi. Bản thân Nông cũng đang thất nghiệp. Tuy nhiên, mỗi lần Nông qua nhà hỏi lấy tiền nợ thì đều bị đuổi về nên ấm ức, dẫn đến suy nghĩ đốt nhà ông Nam bà Hòa.

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