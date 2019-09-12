Bật mí dinh dưỡng vàng cùng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành cúp vô địch Đông Nam Á 2019

Vốn dĩ bóng đá là môn thể thao đòi hỏi cao độ thể chất, điều đó quyết định đến sự nhanh nhẹn, sức bền của các cầu thủ trong suốt 90 phút của trận đấu (và các hiệp phụ). Vấn đề thể lực luôn được xem là “vật cản” khiến cho các cầu thủ Việt không ít lần tụt sau với tỷ số suýt sao trước những đối thủ nặng ký trong khu vực và quốc tế. Tuy nhiên khi thành tích được cải thiện, thứ hạng của bóng đá Việt được nâng cao, đó cũng là lúc câu chuyện về chế độ dinh dưỡng của các cầu thủ được người hâm mộ quan tâm hơn cả. Bí quyết nào cho những chân sút làm nên điều kỳ tích?

Là Nhà tài trợ chính cho đội tuyển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2019-2022, bên cạnh việc hỗ trợ về tài chính, Vinamilk đã cung cấp nguồn “dinh dưỡng vàng” đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các cầu thủ. Nổi bật là sản phẩm Sữa tươi Vinamilk 100% từ hệ thống trang trại chuẩn Global G.A.P. lớn nhất Châu Á, đạt tiêu chuẩn “3 không” an toàn sức khỏe: Không hoocmon tăng trưởng cho bò, không dư lượng kháng sinh, không thuốc trừ sâu. Sữa tươi Vinamilk 100% giúp các thành viên của đội tuyển luôn được bổ sung kịp thời và khoa học các dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ cầu thủ trong các giờ tập luyện cường độ cao, từ đó nền tảng về thể lực càng được củng cố.

Sau giờ tập luyện các tuyển thủ được bổ sung protein và dưỡng chất từ Vinamilk Power trong lúc ngâm đá phục hồi cơ

Thực đơn dinh dưỡng từ Vinamilk

Các cô gái vàng của đội tuyển quốc gia đặc biệt ưa thích sữa chua ăn Vinamilk và sữa chua uống lên men Probi. Với hơn 20 tỷ lợi khuẩn, sữa chua uống lên men Probi giúp các cầu thủ tăng cường đề kháng và miễn dịch khi thi đấu trong điều kiện thời tiết lạ lẫm ở các quốc qua khác. Sữa chua ăn Vinamilk góp phần hỗ trợ tiêu hóa khỏe, rất được các cầu thủ yêu thích sau mỗi bữa ăn.

Cuối cùng không thể không kể đến thức uống năng lượng Vinamilk Power, năng lượng bứt phá cho đội tuyển quốc gia. Theo từng thời điểm khác nhau trong ngày như sau giờ tập luyện các tuyển thủ được bổ sung protein và dưỡng chất từ Vinamilk Power trong lúc ngâm đá phục hồi cơ.

Tại buổi lễ chúc mừng Đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đạt chức vô địch Đông Nam Á 2019, với vai trò là nhà tài trợ chính, Vinamilk đã tặng thưởng cho Đội tuyển 500 triệu tiền mặt và 500 triệu đồng quà tặng là những sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk dành riêng cho các thành viên đội tuyển. Ngoài ra, Vinamilk còn dành tặng thêm một chuyến tham quan Trang trại Vinamilk Organic tại Đà Lạt cho đội tuyển như một món quà đặc biệt giúp các tuyển thủ và ban huấn luyện có được khoảng thời gian nghỉ ngơi với những trải nghiệm mới mẻ sau một hành trình thi đấu nhiều áp lực.

Sản phẩm sữa tươi 100% của Vinamilk được sử dụng tại các buổi tập luyện giúp các cầu thủ có đầy đủ dưỡng chất và năng lượng

Phát biểu cảm xúc sau trận Chung kết kịch tính, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ: “Các học trò của tôi đã tạo nên một trận cầu lịch sử khi quật ngã đội bóng mạnh vừa tham dự World Cup tại Pháp trở về. Không những thế, chiến thắng ngay trên đất người Thái lại càng khiến chiến tích ấy thêm nhiều ý nghĩa đối với các cô gái vàng Việt Nam. Với sự đồng hành của Vinamilk, bên cạnh hỗ trợ nguồn tài chính, đội tuyển còn được cung cấp nguồn “dinh dưỡng vàng” từ thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, chắc chắn các cô gái của đội tuyển bóng đá nữ sẽ có thêm niềm tin, sức mạnh để đối mặt với những thách thức mới, làm nên những kỳ tích mới”.

Chiến thắng cúp Đông Nam Á được đánh giá là bước chạy đà chuẩn bị tâm thế vô cùng hoàn hảo cho các cô gái vàng khoác lên người niềm tự hào dân tộc tự tin hơn tiến đến SEA Games. Cùng với sự hỗ trợ tối đa của Vinamilk, tin chắc rằng các tuyển thủ sẽ có được nền tảng thể lực cùng những điều kiện huấn luyện, thi đấu tốt nhất để gặt hái những thành tích mới, đáp lại niềm tin yêu của hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam, vì một Việt Nam vươn cao.