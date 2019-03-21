Bắt khẩn cấp thanh niên hiếp dâm, cướp tài sản bé gái 8 tuổi trong nghĩa địa ở Bình Định

Xã hội 21/03/2019 13:54

Trên đường đi học về, bé gái 8 tuổi bị người đàn ông dụ dỗ chở vào nghĩa địa hiếp dâm và cướp đôi bông tai vàng.

Sáng nay (21/3), Đại tá Võ Văn Thạnh - Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng La Vi (27 tuổi, quê xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản.

Tối 19/3, bà L.T.T. đến công an trình báo về việc con gái mình là cháu Th. (8 tuổi, đang học lớp 2 ở xã Hoài Thương) nghi bị xâm hại tình dục. Chiều tối cùng ngày, bé Th. đi học về nhà muộn hơn bình thường, tinh thần hoảng loạn, vùng kín bị tổn thương và chảy máu.

Bé Th. cho biết trên đường đi học về bé gặp một người đàn ông đi xe máy nói là người quen của mẹ, bảo lên xe chở về nhà. Tuy nhiên người này đã chở bé gái vào nghĩa địa xâm hại và cướp đi đôi bông tai 2,5 phân vàng 24K của bé. Sau đó gã này chở bé Th. về bỏ gần trường học rồi trốn đi mất.

Bắt khẩn cấp thanh niên hiếp dâm, cướp tài sản bé gái 8 tuổi trong nghĩa địa ở Bình Định - Ảnh 1
Khám xét nhà ở của nghi phạm, công an đã tìm được đôi bông tai vàng của bé gái 8 tuổi - Ảnh: Lao Động

Công an huyện Hoài Nhơn vào cuộc điều tra, rà soát toàn bộ đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định La Vi chính là đối tượng xâm hại bé Th. và ra quyết định tạm giữ hình sự. Công an cũng đã tìm thấy đôi bông tai vàng của bé Th. tại nhà của đối tượng này.

Chính quyền địa phương cho biết, La Vi trú ở xã Hoài Hải, cùng vợ và hai con nhỏ thuê nhà ở xã Hoài Thương để tiện làm việc.

Vi khai vào chiều 19/3, sau khi nhậu cùng bạn bè, trên đường về đối tượng gặp bé Th. nên nảy sinh ý đồ đồi bại, tìm cách dụ dỗ rồi xâm hại cháu bé.

Phó Giám Đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) cho biết vào chiều tối 19/3, bé Th. nhập viện trong tình trạng vùng kín bị thương, chảy máu rất nhiều. Hiện sức khỏe bé gái đã ổn định và đang tiếp tục được điều trị tại khoa sản của bệnh viện. 

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