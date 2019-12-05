Bắt giữ đối tượng hiếp dâm bé gái ở Vĩnh Long

Xã hội 05/12/2019 16:28

Sau khi hiếp dâm bé gái, Lê Văn Phục bỏ trốn lên tận Đắk Nông làm thuê trong rẫy cà phê nhưng vẫn bị công an bắt giữ.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Phục (34 tuổi; ngụ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái.

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Nghi phạm Lê Văn Phục - Ảnh: Người Lao Động

Theo điều tra, ngày 19/6/2019, trên đường đi nhậu về, Phục nhìn thấy con gái của chị P. (SN 2004, ngụ cùng địa phương) đứng một mình trước sân. Phục kéo bé gái ra khu vườn gần đó thực hiện hành vi hiếp dâm. Đến tối cùng ngày, chị P. đi làm về nghe con gái kể lại sự việc nên trình báo cơ quan công an.

Sau khi hành vi đồi bại bị phát giác, Phục bỏ trốn lên tận Đắk Nông làm thuê trong rẫy cà phê nhưng vẫn bị cơ quan công an bắt giữ. Đáng nói, đối tượng từng có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em, ra tù không bao lâu thì tiếp tục gây án.

Cách đây không lâu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ Nguyễn Văn Hải (37 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi. Khoảng 22 giờ ngày 29/10, người dân xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc phát hiện bé T. (9 tuổi, bán vé số) đứng khóc ven đường, quần dính nhiều vết máu, nghi bị xâm hại nên báo công an xã, đồng thời đưa bé T. vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, bé T. quê ở An Giang, đến đảo Phú Quốc sinh sống đã 4 năm. Ngoài giờ học, bé gái bán vé số phụ giúp cha mẹ. Tối 29/10, thấy bé T. đi một mình, Nguyễn Văn Hải đi xe máy tới tiếp cận hỏi han.

Hải nói mới trúng số được 10 tỉ đồng, muốn giúp gia đình bé T. nên kêu bé lên xe chở về nhà trọ. Khi đến khu vực đường vắng gần sân bay Phú Quốc, Hải khống chế bé thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, nghi phạm còn nhẫn tâm cướp khoảng 1 triệu đồng tiền bán vé số của nạn nhân rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của bé gái 9 tuổi, hàng chục nhà hảo tâm đã quyên góp hơn 100 triệu đồng giúp bé chữa trị.

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