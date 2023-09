Theo đơn tố cáo, lợi dụng lúc bà Nh. ngủ say, người đàn ông cùng xã đến nhà và hiếp dâm người con gái bị tàn tật của bà. Thông tin thủ thư trường tiểu học ở Nghệ An bị tố hiếp dâm cô gái khuyết tật đang được điều tra làm rõ.

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang xác minh làm rõ vụ một thủ thư trường tiểu học ở Nghệ An bị tố hiếp dâm cô gái khuyết tật.

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1968, trú tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu), con gái bà là chị N.T.Q. (SN 1997) bị một người đàn ông cùng xã hiếp dâm. Chị Q. bị liệt cả hai chân và hai tay từ lúc 4 tuổi.

Thủ thư trường tiểu học ở Nghệ An bị tố hiếp dâm cô gái khuyết tật

Ngày 9/11, bà Nh. đi làm công chuyện đến tối mới về. Lúc này, chị Q. kể bị người đàn ông tên là P.H.G. (SN 1977, trú cùng xã) đến nhà, vào chỗ nằm của chị thực hiện hành vi sàm sỡ. Người này còn dùng điện thoại chụp ảnh nhạy cảm của chị Q. rồi cho chị 100 ngàn đồng.

Đến 7 giờ tối cùng ngày, G. lại đến nhà bà Nh. kể chuyện cho tiền chị Q. và chụp ảnh để xin nhà hảo tâm cho chị một chiếc xe lăn.

Đến 0 giờ 40 sáng hôm sau, bà Nh. nghe tiếng chó sủa vang nên thức giấc. Khi ra cổng bà thấy một người đàn ông đang điều khiển xe máy rời đi.

Quay vào nhà, bà thấy Q. đang lết ra từ phòng ngủ, kể chuyện bị ông G. hiếp dâm, do tay chân bị liệt nên không thể kháng cự.

Bà Nh. qua gặp vợ chồng ông G. nói chuyện phải trái nhưng người đàn ông này không thừa nhận việc hiếp dâm chị Q.

Sau đó, vợ của ông G. cùng dì ruột của Q. đưa cô gái đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy có dịch trắng và xây xước vùng kín.

Gia đình bà Nh. đến trụ sở UBND xã trình báo vụ việc, đồng thời gửi đơn tố cáo G. hiếp dâm con gái lên Công an huyện Diễn Châu.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã lấy lời khai của chị Q. và đưa chị đi giám định pháp y.

Bà Nh. cho biết, bố và vợ ông G. nhiều lần đến nhà xin đền bù, hòa giải để được rút đơn tố cáo. Tuy nhiên bà đã từ chối và mong pháp luật xét xử đúng người, đúng tội.

Được biết, ông G. đang là nhân viên thư viện của một trường tiểu học trên địa bàn huyện. Thông tin cô gái khuyết tật bị hiếp dâm đang được điều tra làm rõ.

