Bực tức vì gái bán dâm đòi thêm tiền sau khi hành sự, nam thanh niên dùng dao đâm chết người.

Hôm nay (27/11), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Nhân Đức (SN 1988, ngụ quân 12, TP.HCM) về tội giết người.



Bị cáo Trần Nhân Đức bị tuyên án tử hình vì tội giết người - Ảnh: Người Lao Động

Theo cáo trạng, khuya 20/12/2018, trên đường chạy xe máy về huyện Hóc Môn, Trần Nhân Đức nảy sinh ý định tìm gái bán dâm.

Đức vào một quán cà phê, gặp chị T. thỏa thuận giá mua dâm là 200.000 đồng. Sau khi quan hệ, Đức đưa số tiền như thỏa thuận nhưng chị T. lại đòi thêm 100.000 đồng. Đức không chấp nhận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chị T. dọa kêu thêm người nhằm uy hiếp, Đức sợ nên đưa thêm tiền rồi bỏ về.

Đến tối 27/12/2018, Đức vẫn ghi hận chị T. nên tìm cách trả thù. Đối tượng mua 1 con dao cất trong túi áo khoác, đến quán cà phê cũ tìm chị T. Hai bên lời qua tiếng lại, chị T. đứng dậy vào trong định gọi điện thoại thì Đức dùng dao tấn công. Nạn nhân bỏ chạy thì bị Đức gạt chân ngã rồi dùng dao đâm nhiều nhát.

Người dân ở gần quán phát hiện sự việc liền bắt giữ Đức, đồng thời đưa chị T. đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay đâm chết người. Bị cáo có nhân thân xấu, có tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", không còn khả năng giáo dục, cải tạo. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tử hình vì tội giết người.

Đồng Nai: Đâm chết người tình của vợ cũ trên bàn nhậu Hôm nay (27/11), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Trần Thông (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra hành vi giết người.

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