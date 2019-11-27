Tử hình gã đàn ông đâm chết gái bán dâm vì 100.000 đồng

Xã hội 27/11/2019 16:57

Bực tức vì gái bán dâm đòi thêm tiền sau khi hành sự, nam thanh niên dùng dao đâm chết người.

Hôm nay (27/11), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Nhân Đức (SN 1988, ngụ quân 12, TP.HCM) về tội giết người

giet nguoi 1
Bị cáo Trần Nhân Đức bị tuyên án tử hình vì tội giết người - Ảnh: Người Lao Động

Theo cáo trạng, khuya 20/12/2018, trên đường chạy xe máy về huyện Hóc Môn, Trần Nhân Đức nảy sinh ý định tìm gái bán dâm.

Đức vào một quán cà phê, gặp chị T. thỏa thuận giá mua dâm là 200.000 đồng. Sau khi quan hệ, Đức đưa số tiền như thỏa thuận nhưng chị T. lại đòi thêm 100.000 đồng. Đức không chấp nhận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chị T. dọa kêu thêm người nhằm uy hiếp, Đức sợ nên đưa thêm tiền rồi bỏ về.

Đến tối 27/12/2018, Đức vẫn ghi hận chị T. nên tìm cách trả thù. Đối tượng mua 1 con dao cất trong túi áo khoác, đến quán cà phê cũ tìm chị T. Hai bên lời qua tiếng lại, chị T. đứng dậy vào trong định gọi điện thoại thì Đức dùng dao tấn công. Nạn nhân bỏ chạy thì bị Đức gạt chân ngã rồi dùng dao đâm nhiều nhát.

Người dân ở gần quán phát hiện sự việc liền bắt giữ Đức, đồng thời đưa chị T. đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay đâm chết người. Bị cáo có nhân thân xấu, có tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", không còn khả năng giáo dục, cải tạo. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tử hình vì tội giết người. 

Đồng Nai: Đâm chết người tình của vợ cũ trên bàn nhậu

Đồng Nai: Đâm chết người tình của vợ cũ trên bàn nhậu

Hôm nay (27/11), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Trần Thông (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra hành vi giết người.

Xem thêm
Từ khóa:   đâm chết người mua bán dâm dùng dao đâm chết người

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 52 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 51 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản