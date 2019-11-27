Đồng Nai: Đâm chết người tình của vợ cũ trên bàn nhậu

Xã hội 27/11/2019 16:10

Hôm nay (27/11), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Trần Thông (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, anh Trần Đức Tuyên (42 tuổi) sống chung như vợ chồng với chị T. (35 tuổi) tại xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu). Chị T. đã ly hôn, có một con trai riêng với chồng cũ. 

Ngày 26/11, Tuyên gọi điện thoại rủ Thông (chồng cũ chị T.) đến nhà nhậu. Trong lúc ngồi nhậu, Tuyên yêu cầu Thông nhập hộ khẩu cho con trai của Thông và chị T. nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, Thông chạy xuống bếp lấy con dao đâm 2 nhát vào người Tuyên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, theo Báo Đồng Nai.

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Hiện trường vụ giết người - Ảnh: Báo Đồng Nai

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Thông để điều tra hành vi giết người.

Cách đây không lâu, tại Tiền Giang cũng xảy ra vụ tương tự. Một nam thanh niên bị chồng cũ của vợ sắp cưới đâm tử vong khi đang giải quyết việc nuôi con và chia tài sản.

Theo điều tra, Trần Hữu Phương (42 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và chị Lê Thị Thu Hà (SN 1990, ngụ ấp 3, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) kết hôn vào năm 2011, có 2 con chung.

Trong quá trình chung sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết và ly hôn vào cuối tháng 8/2019. Đến ngày 15/10/2019, chị Hà đăng ký kết hôn với anh Trần Tuấn Hạnh (SN 1984, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).

Chiều 16/10, Phương hẹn với chị Hà đến quán nước giải khát Mái Lá tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè để giải quyết việc nuôi con và phân chia tài sản.

Phương đi một mình đến nơi hẹn, còn chị Hà cùng chồng sắp cưới và 3 nam thanh niên khác đi xe ô tô đến điểm hẹn.

Trong lúc nói chuyện, chị Hà và Phương nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi. Phương dùng tay đánh chị Hà nên anh Hạnh ra tay can ngăn. Sau đó, Phương dùng cây kéo tấn công chị Hà.

Đúng lúc này, anh Hạnh đã lao tới đỡ nhát kéo cho vợ và bị đâm trúng, tử vong sau đó không lâu. Chị Hà cũng bị Phương đâm trọng thương.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tạm giữ Phương để điều tra hành vi đâm chết người. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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