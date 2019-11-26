Mâu thuẫn, chồng 18 tuổi đâm chết vợ mang thai ở Đắk Nông

Xã hội 26/11/2019 12:45

Trong lúc mâu thuẫn cãi vã, nam thanh niên 18 tuổi giết vợ mang thai rồi dìm xuống nước phi tang. Vụ án mạng đang được điều tra làm rõ.

Sáng 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ hình sự Lâu A Chớ (18 tuổi, quê Lai Châu) để điều tra về hành vi giết vợ mang thai. Nạn nhân là chị Lâu Thị Song (18 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/11, Chớ xảy ra mâu thuẫn với vợ rồi dùng dao đâm chị Song tử vong.

Gây án xong, A Chớ mang thi thể vợ dìm xuống nước để phi tang. Sự việc được người dân phát hiện trình báo công an, theo Zing.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bắt giữ Chớ để điều tra nguyên nhân vụ án.

Khoảng một tuần trước, vợ chồng A Chớ cùng 4 người khác vào xã Trường Xuân, huyện Đắk Song hái cà phê thuê. Được biết, chị Song đang mang thai 3 tháng. Vụ án mạng đang được điều tra làm rõ. 

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Người dân đang quyên góp tiền đưa thi thể chị Song về quê an táng - Ảnh: SGGP

Tháng 5/2019, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ chồng giết vợ mang thai gây xôn xao dư luận địa phương. 

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 sáng 27/5, đồng nghiệp không thấy anh Trần Văn Cường (35 tuổi, quê Thanh Hóa) đi làm nên tới nhà trọ ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương tìm.

Kêu cửa nhưng không thấy ai trả lời, người này liền báo chủ nhà trọ để phá cửa. Lúc này mọi người tá hoả phát hiện Cường đã chết trong tư thế treo cổ, chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, vợ anh Cường) cùng con gái 4 tuổi nằm bất động trên nền nhà.

Mọi người lập tức tri hô, đồng thời báo cơ quan chức năng đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết chị Hằng đang mang thai sắp đến ngày sinh nở.

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