Đắk Nông: Chồng dùng súng tự chế bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử

Xã hội 25/11/2019 14:53

Sau khi đi nhậu về, Đạt xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau đó, gã con rể dùng súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra làm rõ vụ chồng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 24/11, Mã Tuấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị H’Hường (27 tuổi).

Lời qua tiếng lại, Đạt dùng súng tự chế bắn vào đầu vợ, sau đó sang phòng kế bên bắn mẹ vợ là bà H’Dăm (64 tuổi).

Gây án xong, Đạt bế 2 con nhỏ sang nhà người thân nhờ chăm sóc rồi quay về nhà dùng súng bắn vào cổ tự tử.

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Bà H’Dăm bị con rể bắn vào cổ - Ảnh: Zing

Phát hiện sự việc, hàng xóm trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương cổ, đầu và mất máu.

May mắn là các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, ê kíp cấp cứu đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra ngoài. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cũng xảy ra vụ chồng chém vợ và mẹ vợ trọng thương vì mâu thuẫn gia đình.

Trưa 14/10, người đàn ông tên T. (ở Vĩnh Phúc) đi xe ô tô đến xã Phú Nham, huyện Phù Ninh tìm gặp vợ cũ là chị H.

Tại cửa hàng quần áo của chị H. cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. T. dùng dao chém vào tay vợ. Thấy vậy, mẹ chị H. vào can ngăn thì bị T. chém trọng thương.

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Con rể chém mẹ vợ trọng thương vùng đầu - Ảnh: Internet

Theo nhân chứng tại hiện trường, chị H. bị thương ở tay còn người mẹ bị thương khá nặng ở vùng đầu.

Sau khi gây án, T. ngồi hút thuốc ở ven đường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt đưa T. về trụ sở công an.

Mẹ chị H. được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương khá nặng nên đã được chuyển xuống Hà Nội điều trị. 

Theo lãnh đạo huyện Phù Ninh, cặp vợ chồng này đều từng trải qua một cuộc hôn nhân. Cả 2 có con gái chung lên 3 tuổi. Do chị H. đòi ly hôn nhưng T. không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đáng tiếc.

Vợ đòi ly hôn, chồng vác dao chém mẹ vợ trọng thương

Vợ đòi ly hôn, chồng vác dao chém mẹ vợ trọng thương

Vợ đòi ly hôn nhiều lần nhưng người chồng không đồng ý. Sau khi xảy ra cãi vã, người đàn ông dùng dao chém mẹ vợ trọng thương.

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