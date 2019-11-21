Thái Bình: Rúng động vụ con rể sát hại mẹ vợ rồi phi tang xác xuống bể nước

Tin nóng 21/11/2019 09:55

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng tại Thái Bình. Theo thông tin ban đầu, sau khi sát hại mẹ vợ, người con rể đã vứt xác vào bể nước.

Sáng nay (21/11), trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) xác nhận đơn vị này vừa bắt giữ người con rể nghi giết mẹ vợ rồi vứt xác phi tang.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này, vào khoảng 21 giờ tối qua (20/11), tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, một người phụ nữ tên H. vì không liên hệ được với bà Hợi - người làm thuê ở quán mình nên đến nhà tìm. Khi đến nhà bà Hợi, người phụ nữ này phát hiện cửa khóa trái nên nghi có chuyện chẳng lành. Sau đó bà H. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin từ bà H., cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại nhà bà Hợi để kiểm tra. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đã chết dưới bể nước mưa với nhiều dấu hiệu bất thường.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, Công an huyện Thái Thụy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ tại tỉnh Thái Bình để điều tra, làm rõ cái chết của bà Hợi. Trong buổi tối cùng ngày, công an huyện Thái Thụy đã khoanh vùng, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Bộ, con rể của bà Hợi (trú xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình

Theo thông tin trên VTC, Chủ tịch UBND xã Thụy Lương - ông Lê Công Quyên cho biết tại địa phương Bộ là đối tượng nghiện ma túy. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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