Tại cơ quan điều tra, nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng - con rể sát hại mẹ vợ rồi vứt xác vào bể nước phi tang tại Thái Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
- Vợ đòi ly hôn, chồng vác dao chém mẹ vợ trọng thương
- Tìm vợ không gặp, con rể U70 rút dao đâm mẹ vợ 59 tuổi tử vong
Nhiều giờ qua, thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong ở Thái Bình khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hợi (sinh năm 1971, trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy) bị chính con rể là Vũ Đức Bộ (sinh năm 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy) sát hại, nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình. Được biết giữa bà Hợi và con rể từng xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần bị Bộ đe dọa giết.
Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã triệu tập Bộ để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Bộ đã khai nhận hành vi sát hại mẹ vợ. Cụ thể, nghi can khai mình và con gái bà Hợi kết hôn với nhau và có 2 người con. Cách đây không lâu, vì vợ chồng mâu thuẫn nên đã ly thân. Vợ Bộ đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Khoảng 6 giờ ngày 20/11, đối tượng này sang nhà mẹ vợ để xin vợ quay về nhưng chỉ gặp bà Hợi. Cho rằng mẹ vợ giấu con gái nên Bộ đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người bà Hợi khiến nạn nhân tử vong. Sau khi giết người, Bộ kéo mẹ vợ ra cạnh bể nước và đẩy vào trong, theo An ninh thủ đô.
Tại địa phương, Bộ là đối tượng nghiện ma túy và từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để củng cố hồ sơ vụ án.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 21 giờ tối qua (20/11), một người phụ nữ tên H. vì không thấy bà Hợi đi làm nên đến nhà tìm. Khi đến nhà bà Hợi, người này phát hiện cửa khóa trái. Nghi có chuyện chẳng lành nên bà H. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại nhà bà Hợi để kiểm tra. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đã tử vong dưới bể chứa nước mưa với nhiều dấu hiệu bất thường.