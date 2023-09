Nhiều giờ qua, thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong ở Thái Bình khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hợi (sinh năm 1971, trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy) bị chính con rể là Vũ Đức Bộ (sinh năm 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy) sát hại, nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình. Được biết giữa bà Hợi và con rể từng xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần bị Bộ đe dọa giết.

Gã con rể sát hại mẹ vợ rồi phi tang xác tại cơ quan công an - Ảnh: BTB Online

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã triệu tập Bộ để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Bộ đã khai nhận hành vi sát hại mẹ vợ. Cụ thể, nghi can khai mình và con gái bà Hợi kết hôn với nhau và có 2 người con. Cách đây không lâu, vì vợ chồng mâu thuẫn nên đã ly thân. Vợ Bộ đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Khoảng 6 giờ ngày 20/11, đối tượng này sang nhà mẹ vợ để xin vợ quay về nhưng chỉ gặp bà Hợi. Cho rằng mẹ vợ giấu con gái nên Bộ đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người bà Hợi khiến nạn nhân tử vong. Sau khi giết người, Bộ kéo mẹ vợ ra cạnh bể nước và đẩy vào trong, theo An ninh thủ đô.