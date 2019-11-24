Mâu thuẫn gia đình, chồng đâm vợ 7 nhát dao dẫn đến tử vong

Xã hội 24/11/2019 17:42

Do mâu thuẫn gia đình, Phan Văn Sung dùng dao đâm chết vợ. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm 7 nhát dao dẫn đến tử vong.

Hôm nay (24/11), Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Phan Văn Sung (24 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi đâm chết vợ.

Nạn nhân là chị Lâm Thị Thúy Hằng (23 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), đang thuê nhà trọ ở xã An Hữu, huyện Cái Bè.

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Cự cãi, chồng giết vợ ở Tiền Giang - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ban đầu, tối 23/11, Sung từ TP.HCM về huyện Cái Bè để thăm vợ là chị Hằng. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, Sung dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng và lưng của vợ. Lúc này Sung bị một người bạn của chị Hằng (hiện chưa rõ danh tính) dùng dao đâm vào lưng gây thương tích.

Chị Hằng được đưa vào Bệnh viện Xuyên Á (tỉnh Vĩnh Long) để  cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm tổng cộng 7 nhát dao.

Vụ án chồng giết vợ ở Tiền Giang đang được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ chồng giết vợ vì mâu thuẫn gia đình. Tối 30/10, do mâu thuẫn tình cảm, Lê Anh Chiến (41 tuổi, ngụ huyện Nghi Xuân) đã dùng dao đâm vợ là chị Dương Thị Hương (37 tuổi) dẫn đến tử vong tại chỗ. 

Hàng xóm phát hiện nạn nhân sau vườn nhà nên báo công an. Lê Anh Chiến bị bắt giữ ngay sau đó. 

Được biết, vợ chồng Chiến có 3 người con. Nghi phạm là tài xế lái xe đường dài.

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