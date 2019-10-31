Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, Lê Anh Chiến (41 tuổi, ở Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm chết vợ. Vụ án mạng đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Lê Anh Chiến (41 tuổi, ngụ huyện Nghi Xuân) để điều tra về hành vi đâm chết vợ.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 30/10, do mâu thuẫn tình cảm, Chiến đã dùng dao đâm vợ là chị Dương Thị Hương (37 tuổi) dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hàng xóm phát hiện nạn nhân sau vườn nhà nên báo công an. Lê Anh Chiến bị bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, vợ chồng Chiến có 3 người con. Nghi phạm là tài xế lái xe đường dài. Vụ chồng đâm chết vợ đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Lê Anh Chiến (áo trắng) tại cơ quan công an - Ảnh: Zing

Cách đây ít ngày, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ án đâm chết người vì mâu thuẫn tình cảm. Theo kết quả điều tra, Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) có quan hệ tình cảm với Điệp Thanh Sang (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Cả 2 chung sống như vợ chồng ở phòng trọ nằm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Thời gian gần đây, cả 2 phát sinh nhiều mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên hay cãi vã.

Rạng sáng 20/10, cả 2 lại xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng dẫn tới xô xát. Trong lúc bực tức, Quyền dùng dao đâm anh Sang nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Quyền tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến 5 giờ cùng ngày, một người dân sinh sống ở dãy trọ phát hiện anh Sang tử vong trong phòng trọ nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp cùng Công an quận 7 khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm, công an xác định anh Sang bị đâm nhiều nhát, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Người vợ hờ chung sống với nạn nhân cũng biến mất khỏi hiện trường.

Ngay ngày hôm sau, cơ quan công an đã phát hiện bắt giữ nghi phạm Đoàn Thị Bé Quyền. Qua đấu tranh, Quyền thừa nhận hành vi giết người. Nghi phạm khai sát hại người tình do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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