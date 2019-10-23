Mâu thuẫn tình cảm, cô gái 19 tuổi đâm chết người tình ở Sài Gòn

Xã hội 23/10/2019 11:30

Tại cơ quan công an, cô gái 19 tuổi khai đâm chết người tình vì mâu thuẫn tình cảm. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hôm nay (23/10), Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang, trú quận 7) để điều tra về hành vi đâm chết người tình. Nạn nhân là anh Điệp Thanh Sang (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú quận 7).

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Mâu thuẫn tình cảm, cô gái 19 tuổi đâm chết người tình - Ảnh minh họa: Internet

Theo kết quả điều tra, Quyền và anh Sang có quan hệ yêu đương nam nữ. Cả 2 chung sống như vợ chồng ở phòng trọ nằm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Thời gian gần đây, cả 2 phát sinh nhiều mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên hay cãi vã.

Rạng sáng 20/10, cả 2 lại xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng dẫn tới xô xát. Trong lúc bực tức, Quyền dùng dao đâm anh Sang nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Quyền tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến 5 giờ cùng ngày, một người dân sinh sống ở dãy trọ phát hiện anh Sang tử vong trong phòng trọ nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp cùng Công an quận 7 khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm, công an xác định anh Sang bị đâm nhiều nhát, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Người vợ hờ chung sống với nạn nhân cũng biến mất khỏi hiện trường.

Ngay ngày hôm sau, cơ quan công an đã phát hiện bắt giữ nghi phạm Đoàn Thị Bé Quyền. Qua đấu tranh, Quyền thừa nhận hành vi giết người. Nghi phạm khai sát hại người tình do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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