Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ án giết người ở thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah. Vì mâu thuẫn, người phụ nữ dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến chồng hờ tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Chư Pah điều tra làm rõ vụ án giết người khiến ông Nguyễn Văn Hiển (SN 1959, trú thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) tử vong. Theo thông tin ban đầu, ông Hiển và bà Huỳnh Thị Thanh Hương (SN 1968, trú thôn 1, thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Pah) chung sống với nhau như vợ chồng. Sáng 18/11, giữa ông Hiển và bà Hương xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án giết người - Ảnh: Người Lao Động Trong lúc nóng giận, bà Hương đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến ông Hiển tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, người phụ nữ này đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Theo chính quyền địa phương, ông Hiển đã ly thân vợ, sống chung với bà Hương từ năm 2013 tới nay. Hàng ngày, ông Hiển và bà Hương cùng làm nghề buôn bán cá, rau tại chợ thị trấn Phú Hòa. Hiện bà Hương đang bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ án giết người vì mâu thuẫn tình cảm. Theo kết quả điều tra, Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) có quan hệ tình cảm với Điệp Thanh Sang (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Cả 2 chung sống như vợ chồng ở phòng trọ nằm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Thời gian gần đây, cả 2 phát sinh nhiều mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên hay cãi vã. Rạng sáng 20/10, cả 2 lại xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng dẫn tới xô xát. Trong lúc bực tức, Quyền dùng dao đâm anh Sang nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Quyền tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến 5 giờ cùng ngày, một người dân sinh sống ở dãy trọ phát hiện anh Sang tử vong trong phòng trọ nên báo công an. Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp cùng Công an quận 7 khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, xác minh làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm, công an xác định anh Sang bị đâm nhiều nhát, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Người vợ hờ chung sống với nạn nhân cũng biến mất khỏi hiện trường. Ngay ngày hôm sau, cơ quan công an đã phát hiện bắt giữ nghi phạm Đoàn Thị Bé Quyền. Qua đấu tranh, Quyền thừa nhận hành vi giết người. Nghi phạm khai sát hại người tình do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Khuyên em đừng đánh chửi vợ, người đàn ông bị đâm tử vong Trong lúc khuyên ngăn em họ đừng đánh chửi vợ, người đàn ông bị đâm tử vong. Vụ án giết người đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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