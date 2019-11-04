Trong lúc khuyên ngăn em họ đừng đánh chửi vợ, người đàn ông bị đâm tử vong. Vụ án giết người đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang phối hợp với Công an huyện Thuận Thành điều tra, làm rõ một vụ án giết người xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 3/11, ông N. (ở thôn Điện Tiền, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành) lớn tiếng chửi mắng vợ con tại nhà riêng. Lúc này, ông P. (anh họ ông N. cùng trú xã Nguyệt Đức) đi qua chứng kiến liền vào nhà can ngăn, khuyên ông N. không nên đánh chửi vợ con như vậy.

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi - Ảnh: Saostar

Không chấp nhận lời khuyên bảo, ông N. cự cãi rồi dẫn tới xích mích, lời qua tiếng lại với anh họ. Trong lúc mâu thuẫn, ông N. bất ngờ dùng dao đâm ông P. gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân đưa ông P. đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào trưa nay (4/11).

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cuối tháng 9, tại Quảng Nam cũng xảy ra vụ đâm chết người vì can ngăn mâu thuẫn khiến dư luận địa phương xôn xao.

Khoảng 20 giờ ngày 28/9, Võ Viết Sơn (18 tuổi, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang đi dạo tại khu vực bờ hồ trước cổng UBND huyện Quế Sơn thì gặp Nguyễn Hoàng Trường (17 tuổi, trú xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn).

Do trước đó hai người này có mâu thuẫn nên khi gặp nhau đã xảy ra xô xát. Thấy vậy, người bạn đi trong nhóm là Lê Phước Lập (18 tuổi, trú huyện Quế Sơn) đến can ngăn, sau đó dùng cây gỗ nhặt được đánh vào người Sơn. Sơn rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào vùng ngực trái của Lập làm nạn nhân tử vong.

Võ Viết Sơn bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người.

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